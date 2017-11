Regering moet vinnig grensbeheer toepas

TLU SA Noord het met kommer kennis geneem van die oënskynlike politieke onstabiliteit in Zimbabwe en gerugte van ‘n moontlike staatsgreep.

“Die geskiedenis het reeds getoon dat waar daar so ’n onstabiele situasie ontstaan, talle inwoners die land wil verlaat in ’n poging om moontlike lewensverlies te voorkom. Dit kan dus ook nou gebeur, wat daartoe kan lei dat nog meer onwettige immigrante die grens kan oorsteek en hulle in die Limpopo provinsie bevind,” sê TLU SA Noord se Streekvoorsitter, Henk van de Graaf.

“In die lig van die reeds onveilige toestande op die platteland, en die feit dat ook die polisie saamstem dat onwettige immigrante dikwels by misdaad en plaasaanvalle betrokke is, moet noodmaatreëls onmiddellik in plek gestel word.

In daardie verband doen ons ’n beroep op die provinsiale regering van Limpopo om toe te sien dat grensbeheer onmiddellik, en sodanig verskerp word, dat geen vlugtelingstroom iewers kan deurkom nie. Ook die polisie word ernstig versoek om, desnoods met weermag ondersteuning, te sorg dat die grens ondeurdringbaar word,” sê Henk.

’n Beroep word ook op boere en ander werkgewers gedoen om hulle plekke ekstra te beveilig, en geensins enige moontlike vlugtelinge te huisves of in diens te neem nie.

Bron: TLU SA Noord