Reënval in Augustus toon ‘n redelike goeie kans

Verwagte reënval

Winterreënvalgebied

Kort- tot mediumtermynvoorspellings dui daarop dat reën wel nog kan voorkom tot in September met veral Augustus wat ‘n redelike goeie kans toon oor veral die Swartland en Kaapse metropool. Minder reën word verwag oor die Suidkaap.

Somerreënvalgebied

Min reën word verwag oor die grootste deel van die somerreënvalgebied vir die winter en lente met die uitsondering van die noordoostelike kusgebiede. Met die neiging na meer neutrale toestande in beide die Stille Oseaan (Nino-gebiede) en die Indiese Oseaan verbeter dit die kanse vir mid- tot laatsomerreënval oor veral die sentrale tot oostelike dele van die gebied. Die eerste somerreënval kan waarskynlik eers verwag word teen die einde van Oktober en dan net oor die sentrale tot oostelike dele.

Huidige toestande

Swaar ryp het sedert die tweede gedeelte van Julie begin voorkom oor veral die sentrale tot suidelike binneland. Frontale stelsels het ook reën gebring oor die Wes-Kaap en redelike swaar sneeuneerslae het voorgekom in veral die Wes- en Ooskaap. Damvlakke in die Wes- en Ooskaap het begin styg maar dit is nog baie ver van waar dit behoort te wees. Gegrond op statistiek moet byvoorbeeld die Theewaterskloofdam meer as 50% vol wees teen einde November om genoeg water te hê vir gebruik in die nie-reënseisoen vanaf 1 Desember tot einde Mei. Tans is dit maar net bokant 20%.

Die insameling van die mielie-oes is in die laaste fase. Baie laat aangeplante mielies is effens swakker as wat verwag is, maar dit maak ‘n baie klein deel van die oppervlakte uit.

Groot veldbrande begin voorkom in die binneland as gevolg van die groot hoeveelhede brandbare materiaal. Met heelwat koue fronte en sterk winde wat verwag word in die volgende twee maande is daar ‘n baie groot brandgevaar.

Internasionaal het droogtetoestande begin voorkom in gedeeltes van die VSA se somergraangebied. Dit is veral die noordwestelike dele in state soos Minnesota, Noord- en Suid- Dakota en Nebraska waar toestande baie warm en droog is en skade voorkom aan die graangewasse. Dit het veroorsaak dat die Amerikaanse mielieprys met ongeveer 10 – 15% gestyg het in die afgelope paar weke. Daar is egter tekens van ‘n bietjie reën wat verwag word in die volgende twee weke maar daar bly steeds ‘n groot gevaar vir droogteskade aan die somergraanoes.

El Nino en Indiese Oseaan

Die kans vir die voorkoms van El Nino verswak steeds en die neiging is sterk na neutrale toestande. Indiese Oseaan-temperature is ook belangrik en dit lyk ook asof dit neig na neutrale toestande met ‘n effense aanduiding van ‘n positiewe Indiese Oseaan Dipool Indeks (warmer water nader aan die Afrika-kuslyn wat die kanse vir tropiese siklone in die somer verhoog).

Opsomming

Met meer sekerheid oor die El Nino-ontwikkeling lyk dit al meer asof daar eerder neutrale toestande gaan voorkom as ‘n El Nino-verskynsel.

Alhoewel daar reën in die volgende maande gaan voorkom oor die Weskaap lyk dit nie asof dit genoeg gaan wees om die droogte te breek en genoegsame aanvulling van oppervlakwater gaan gee nie. Die reënvalvoorspelling vir Augustus lyk egter beter as aanvanklik en is daar nog hoop vir aanvulling van damme.

Vrywaring:

Die inligting vervat in hierdie verslag word op eie risiko gebruik en die opsteller/Santam of enige ander persoon/instansie genoem in hierdie verslag neem geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid of toepaslikheid/interpretasie van inligting vervat in hierdie verslag nie.