Reën nie altyd so goed vir alle vrugte nie

Die reën het uiteindelik oor groot dele van die land begin neersak in 2017 na ‘n lang tydperk van droogte. Dit is wonderlike nuus, want ‘n jaar gelede was meeste druiwe-oeste as gevolg van die droogte kleiner.

Reën kan steeds ook slegte nuus vir druiweboere inhou wat nou in die volle druiweproduksietydperk is. Indien dit te veel reën kan daar nie geoes word nie. “Die reën sal ‘n groot uitwerking op die wit pitlose druiwe hê. Daar sal ‘n probleem met die aanbod van druiwe wees aangesien hulle nie kan oes tot die boorde droog is nie,” sê Gary Britz, uitvoerder van Ele Trading.

Die variëteite wat die meeste hierdeur geraak word, is Sugra One en Thompson.

Deesdae het boere nette en plastiek oor hulle druiweboorde aangesien hulle weet dat dit meestal die tyd van die jaar reën, maar die nette kan steeds nie harde reën hokslaan nie.

Bron: freshplaza