RCL se hoenderbeen staan voor groot krisis

RCL Foods, een van SA se grootste hoenderprodusente, sê hulle staan voor ‘n droewige toekoms, aangesien hulle 1 355 werkers (die helfte van die werksmag) by hulle groot Hammarsdale-bedrywighede in KwaZulu-Natal moes aflê.

Hulle sê dat die land se hoenderbedryf ernstige uitdagings in die gesig staar as gevolg van gestorte invoere en hoë hoendervoer-insetkoste as gevolg van die droogte. Hulle verwag ‘n daling in inkomste per aandeel van tussen 54,1% and 36,9% vir die ses maande tot einde Desember in vergelyking met dieselfde tydperk die vorige jaar.

Dit sluit drie abnormale items in: R37,4-miljoen na belasting voorsiening vir herstruktureringskoste as gevolg van die vermindering in hoendervolumes; ‘n na belasting inkorting van R102,7-miljoen vir oortollige aanleg en toerusting wat hiermee verband hou en ‘n wisselkoersverlies van R27,9-miljoen.

“Die hoender sake-eenheid het ‘n program begin om die Hammarsdale-bedrywighede na ‘n enkele skof te verminder wat ‘n gedeelte van die nie-winsgewende IQF- (individuele diepvries) -produk uitskakel,” sê die groep.

Scott Pitman, besturende direkteur van die groep se Verbruikersfdeling, sê hulle verkoop plase in die Hammarsdale-gebied. Hy sê ook die regering het met die plaaslike pluimveebedryf gepraat om te probeer help om hulle probleme op te los. “Dit lyk belowend maar tot dan is die bedryf in die moeilikheid.”

Die groep sê wel behalwe vir die nie-winsgewende hoenderbesigheid, het hulle ‘n groei in winste gesien in hulle ander bedrywighede soos suiker, gebak en kruideniersware.

“Ons gaan voort om vordering te maak in die rigting van ‘n meer gebalanseerde portefeulje, wat ons posisioneer as ‘n sterker, meer gediversifiseerde onderneming wat reg is vir groei,” sê die besturende direkteur, Miles Dally.

Die Europese Unie-afvaardiging sê dat die krisis nie hulle skuld is nie. Die EU se ambassadeur vir SA, Marcus Cornaro, sê die media “were barking up the wrong tree” oor ‘n ingewikkelde saak.

Hy het gepraat oor die voordele van vryehandel met die EU, selfs al vestig die nuwe Amerikaanse president, Donald Trump, nuwe handelsversperrings.

Hy sê die EU bly die dominante bron van regstreekse buitelandse belegging in SA, wat vir 350 000 werksgeleenthede verantwoordelik is. Die Ekonomiese Vennootskapsooreenkoms wat SA bekragtig het met die EU aan die einde van 2016 was ‘n sterk onderskrywing deur die land van bykomende geleenthede vir handel en werksgeleenthede.

Source: Business Day en Bizcommunity