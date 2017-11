Range Rover Evoque Convertible: Topless in die Boendoes

Deur DIRK GALLOWITZ van Ultimate Drive

Sportsnutse, of te wel es-joe-wee’s is myns insiens die voertuig vir die afsienbare toekoms, veral hier aan die suidkant van donker Afrika. Dit het status, is prakties en veeldoelig. Ek meen te sê mamma kan in haar ontwerperspakkie en hoë hakkies die helderverligte ondergrondse parkeerareas van winkelsentrums heel gemaklik en tuis voel. Pa weer kan naweke sy ontwerper gimspiere as ‘n wannabe Rambo tentoonstel waar hy die beton-oerwoud verlaat om een of ander nabygeleë wildsplaas te gaan verken.

Nou het Ranger Rover met sy sexy- sjiek Evoque dit selfs aantrekliker gemaak deur ‘n afslaandak weergawe bekend te stel! Nou kyk, die Evoque is wêreldwyd ‘n topverkoper en spog met ‘n rits toekennings langer as ons Prez se kerskous-inkopielys vir sy kinders.

Hou in gedagte dat die middelgrootte Evoque met egte Range Rover dns spog en is soos sy grootboet Rangie’s toegerus met die fabrikaat se befaamde Terrain Response permanente viertrekstelsel. Die stelsel is uiters bekwaam en heel gemaklik in die boendoes.

Die nuwe Evoque Convertible is uiteraard meer van ‘n modebykomstigheid as ‘n bosbrekerwa, maar die bekwaamheid is steeds daar. Verbeel jou Rambo as ‘n “Cross dresser” met aandrok en blinkertjies en Jimmy Choo’s (die hemel behoed!!), maar onder daai voorkoms skuil al daai brekervaardighede, behalwe dat wanneer hy moet baklei, hy verkieslik van die Jimmy’s ontslae sal moet raak. Net so met die Evoque Convertible – die Achilles hiel is daai plat tekkies en lae pens, maar die vermoë is steeds daar. Ma-goed kan egter steeds die sypaadjies en randstene gemaklik klouter.

Ons toetsmodel is afgewerk in treffende Phoenix oranje verf (wat jou boonop ‘n bykomende R25 000 ekstra gaan kos) met groot swart allooiwiele en lae profiel rubber, kantspieëls en ander buiteafwerking. Ook die seildak is swart. Die wieleboë bult wyd oor die breë tekkies en die resultaat is ‘n aggressiewe macho voorkoms wat die koppe laat draai.

Binnekant is dit steeds, soos met die hardekap Evoque, tipies modern-pragtig en luuks. Die afwerking en materiale is van hoogstaande gehalte en vakmanskap. Die Evoque Convertible is dan ook omvattend toegerus en beskik ondermeer oor die vervaardiger se jongste gebruikersvriendelike raakskermstelsel wat die klank, telefoon en ander kommunikasiestelsels asook satelietnavigasie insluit. Alle voertuiginfo asook die elektroniese veiligheidstelsel en parkeerhulp met trukamera is ook hierop beskikbaar. Ons toetsmodel was toegerus met die R37 500 opsionele ekstra “Driver Assistance Pack” wat ondermeer jou bestuurstyl monitor en jou waarsku wanneer jy moeg is. Dit waarsku jou ook teen aankomende verkeer wanneer jy tru-stoot. Verder bied die stelsel se “Lane keep Assist” hulp aan die bestuurder wanneer daar ongemerk uit die verkeersbane gery word deur die voertuig se remme selektief te gebruik om jou sagkens terug in jou baan te druk.

Ons toetsvoertuig was ‘ n Evoque Convertible Si4 en is toegerus met Landrover se nuwe 2018 reeks Ingenium 2.0 liter viersilinder petrolturbo enjin. Piek kraglewering is 144 kW terwyl die maksimum wringkrag as 340 Nm aangegee word. Die Evoque Convertible kom met permanente aandrywing deur al vier wiele via ‘n seepgladde 9-spoed outomatiese ratkas. Verrigting is verbasend lewendig, maar as jy van sportiewe bestuur hou gaan die sexy oopdakker jou by die petrolpomp laat betaal.

Op die ooppad is die rit aangenaam terwyl die Evoque Convertible gemaklik en vasvoetig op die grondpad gevoel het. Stuurgevoel is vir my persoonlik effe te lig, maar behoort perfek te wees vir die fyn handjies van die Sandton poppies.

Ry jy met die seildak afgeslaan, pla die wind nie te erg nie en jy steur jou elk geval nie daaraan nie, want “topless” is mos bevrydend, self op die grondpaaie van die lewe, of hoe?

Die aandag wat die sexy Evoque getrek het met sy dak af, het my half onkant gevang. Wildvreemde vroue het my uit die bloute vir my sexy ryding gekomplimenteer en my opnuut laat nadink of ons nie dalk minder haat en meer liefde gaan hê as ons meer bostukloos die lewe se kronkelpaaie gaan aandurf nie?

Selfs die lysprys van R1 029 000 lyk dan aantreklik.