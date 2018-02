As dit pap reën moet jy skep, is ‛n bekende Afrikaanse uitdrukking. Suid-Afrikaanse boere weet egter dit reën nooit pap nie. Ook nie vleis nie. As ons gelukkig genoeg is om reën te kry, dan is dit nog lank voor daar pap of vleis uit die reën kom. Gelukkig verstaan ons boere ook die uitdrukking só dat jy moet oes in oestyd om te bêre en voorsiening te maak vir die minder vrugbare tye.

Hierdie tyd van die jaar is hooimaaktyd en die droogtes van die afgelope tyd het net weer onderstreep dat jy nooit te veel bale of kuilvoer op die plaas kan hê nie. As jou diere nie hulle pad daardeur kan eet nie, is daar altyd ‛n buurman of medeboere in ‛n ander streek wat dit nodig het.

Die afgelope drie jaar bly ek verstom en nederig staan voor die mededeelsaamheid van ons boere. Trok na trok na trok vol voer word aangery na waar dit nodig is. Ek weet ván die hulporganisasies hou rekord van die duisende bale en derduisende kilometers wat afgelê is en ek dink as ons alles bymekaar voeg gaan dit ‛n hele ekonomie op sy eie vorm. En wat doen die regering om te help? Hy oes nou nog ‛n bykomende 52 sent op elke liter brandstof wat ingegooi word om die kernonderbou van ons land se ekonomie, naamlik voedselvoorsiening, te red. Dit reën mos pap… Ewenwel, hooi moet ons maak en mielies moet ons plant.

In hierdie uitgawe is daar baie inligting oor voerproduksie en die toerusting wat dit makliker maak. Kuilvoermaak is ‛n kuns, maar daar is ook al hoe meer tegnologie om die beste uit elke kerfseltjie te haal.

Lees gerus ook oor PANNAR se saadbekendstellings om die beste vir jou omstandighede en gebied te kies. Met 70 plaasaanvalle in die eerste sewe weke van die jaar kan ons ook nie genoeg klem op veiligheid plaas nie. Kyk gerus ook na die toerusting wat jou oë en ore beskerm en kan help om vinnig raak te skiet. Dit is darem ook lekker speelgoed!

Boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za

Lees ons jongste uitgawe hier: proagri_216_februarie_2018