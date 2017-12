ProAgri 214 – Desember 2017

Met hael wat tot 75 cm diep lê by Heilbron, ‘n tornado deur Deneysville, brande in Bainskloof, verspoelings in die ooste, droë damme in die Wes-Kaap en sakke vol mieliepitte wat nog wag om geplant te word in die sentrale westelike dele, lyk dit of die weer nog vir baie koöperasiepraatjies, moeilike besluite en seergeknielde knieë gaan sorg.

Dit lyk soms onmoontlik om in hierdie land kos te produseer, maar tog doen ons boere dit, jaar in en jaar uit. Strome motors beweeg weer heen en weer deur die land in hierdie vakansietyd om by familie en pretplekke uit te kom en weer huis toe te gaan. Dink net hoe wonderlik dit sou wees as ons in een magtige nasionale poging al die tolhekke se wins vir boere kon gee wat gebuk gaan onder natuurrampe of wat ly omdat wreedaards broodwinners vermoor en diere lewend afslag.

Wensdenkery? Wel, daar is werklik geen hoop dat die regering of die tollenaars ooit so ‘n besluit sal neem nie, maar waarom gaan kyk jy wat hier lees nie ‘n slag waar staan jou e-toll-rekening wat jy nooit betaal nie en gee net elke keer daardie geld vir een van die vele droogtehulppogings, of vir traumaberading, of ‘n plaaslike beveiligingsorganisasie. Dit sal help.

In hierdie uitgawe laat ons die wiele rol. Hier is nuus oor opwindende nuwe kerjakkertuie en werkesels en ou vertroude vennote. Ons kuier ook by nog ‘n merkwaardige boervrou en Rolfes Agri (vroeër AgChem) se fabriek in Pretoria.

Asseblief, wees meer paraat as ooit in hierdie dae en ek sluit graag af met hierdie woorde uit Koos du Plessis se Somerkersfees:

Voel jy ook nou sy warm liefde

As ons die dag gedenk,

Toe Hy sy Seun aan ons gegee het – Ons grootste Kersgeskenk.

Christus kom, Christus kom – gee aan God die eer.

Skenk ons ‘n helder Somerkersfees in hierdie land, o Heer.

Boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za