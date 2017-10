ProAgri 212 – Oktober 2017

So, almal plant nou deesdae suurlemoene, hoor ek daar uit die Oos-Kaap. As jy nie ’n duisend koeie op ’n slag kan melk nie, dan moet jy maar liewer die melkery toemaak en suurlemoenbome plant.

En wie gaan al die suurlemoene eet? Nee, sê my vriend, daar is mos baie Sjinese. Ons gaan uitvoer.

In die Laeveld kap hulle bosbouplantasies uit om makadamia-bome te plant, hoor ek ook – die bedryf groei tans met 4 000 hektaar per jaar. Geen probleem, sê die kenners, ons vul nog nie eers 5% van die Sjinese mark nie.

’n Pekanneutdag by ’n plekkie soos Cullinan trek oor die 200 voornemende boere. Julle kan maar plant, sê die manne, ons begin nou eers met ons uitvoere na Sjina.

Gelukkig is daar regtig BAIE Sjinese; ek hoop maar net al daardie Sjinese wil suurlemoene, makadamias en pekanneute hê! Ek wil verseker nie almal se geesdrif demp nie, maar maak tog net seker van kontrakte en ander bemarkingskanale ook voor jy al jou eiers in ’n ander, vreemde mandjie gooi.

Ek vermoed ook as jy ’n ma-nier kan kry om eiers te produseer deur die voëlgriep-epidemie, kan jy maar begin bou aan jou hoenderpaleis, soos die destydse volstruispaleise in die Karoo…

Die voëlgriep is ’n baie groter krisis as wat aanvanklik gereken is, met 20% van die land se lêhenne wat reeds daarmee heen is. Eintlik staan ’n mens maar net so magteloos teen die siekte soos teen die natuurrampe die afgelope tyd.

Die Noordkus spoel weg, die Karoo vrek van die droogte, Krugersdorp waai weg en hael stukkend, en die skielike koue maak sy merk op die skaapbe-volking. Al die dinge hou ’n mens nederig en op jou knieë, sou my ouma gesê het.

Maar terwyl ons boere regmaak om die Sjinese se dieet te verander, vertrou ek hierdie uitgawe sal van waarde wees. Lees gerus meer oor bemesting- en oesbeskermingsplanne, meganisasie-oplossings om die werk ligter te maak, nog ’n suksesvolle vroueboer en dan begin ons ook hierdie maand met ’n leefstyl-afdeling.

Boer slim!

Annemarie Bremner

