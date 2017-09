ProAgri 211 – September 2017

Daar is ’n 20+ Klub en dit het niks met ouderdom te doen nie. Dit is die groepie boere wat al meer as 20 ton per hektaar mielies gestroop het. “Dis mos gans onmoontlik!” sou my oupa gesê het. In sy dae was boerdery nog ’n leefstyl met heelwat rugbreekwerk tussendeur; vandag is dit bloedsweet besigheid met breinbreekwerk, want dit verg al hoe meer kennis om die somme te laat klop.

’n Besluit oor grondbewerking is een van daardie maak of breek oomblikke in ’n boerdery. ProAgri berig vandeesmaand oor ’n verskeidenheid grondbewerkingspraktyke in artikels wat ons vir maatskappye gedoen het. Daar is die mense wat glo geen tand moet in die grond gesteek word nie, ander moet verdigtingslae opbreek en ander wil regtig net diesel bespaar en doeltreffend maar vinnig werk.

Dit is tog interessant dat almal probeer om op ’n manier meer biomassa in die grond terug te plaas om die grond te voed. Ons vroueboer van die maand vertel hoe hulle groenbemesting soos bladramenas voor nuwe aanplantings inwerk. Een van die groot nuwe masjiene waaroor ons skryf,

die Väderstadt Topdown 900 is so gebou dat dit ’n planter kan dra vir groenbemesting (dekgewas) en dit is een van die redes waarom die boer die masjien gekoop het. Die wenner in die besproeiingsafdeling van Pioneer se Weeg en Wen-wedstryd praat ook van soveel as moontlik materiaal terugwerk in die grond. Oor die geenbewerkingsmense hoef ons nie eers te praat nie.

Daar is beslis ’n groter bewuswording van ’n meer natuurlike manier van voedselproduksie, maar uiteraard moet die opbrengs ook verhoog, anders sal die somme nie klop nie. ’n Kundige vertel my dat die pH van ons grond waarskynlik die grootste enkele uitdaging in mielieverbouing is. ’n Boer se besluit oor grondbewerking moet ’n manier insluit om kalk in die grond te kry, dan sal meer mense by die 20+ Klub kan aansluit – die soort van produksie wat noodsaaklik gaan word vir blote oorlewing!

Lekker lees en sterkte met daardie belangrike besluit!

Boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za

Laai ProAgri 211 hier af: proagri_211_SEPTEMBER_2017_web