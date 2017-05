ProAgri 207 – Mei 2017

Die groot gebedsbyeenkoms in Bloemfontein met sy gees van welwillendheid is skaars verby, toe begin die plaasaanvalle weer in felheid toeneem, veral ook in die Vrystaat. Dit spreek van ’n georkestreerde veldtog. Ek het geen stawende bewyse nie, maar gewoonlik as dit lyk of een en een twee is, dan is dit omdat een en een twee ís.

Daar is magte in hierdie land in wie se politieke belang dit blykbaar is om destabilisasie aan te moedig en rassisme aan te hits. Dit is dieselfde mense wat aanhoudend verkondig dat boere, of blankes per se, die grond gesteel het en geen feite kan hulle laat afwyk van hulle deuntjie nie. TLU SA se uitreiking van ’n beloning van R100 000 aan die persoon wat kan bewys dat boere hulle grond gesteel het, is ’n baie interessante poging om die waarheid op die voorgrond te plaas.

Dit sal goed wees as ander organisasies wat gereeld met die owerhede en politici in gesprek is, seker maak hulle is bewus van die uitdaging. Ek wil ook baie graag sien wie kom na vore met daardie bewyse. Tussen al die geweld, stygende koste en die droogte in die Kaap lyk dit of slegte nuus al is waaroor ons kan praat, maar gelukkig kan ProAgri darem altyd berig oor goeie positiewe ontwikkelings en tegnologie ook.

Ek was aangenaam verras by HuntEx om te sien hoe ons mense woeker met hulle eie ontwikkelings en nuwe ontwerpe van wapentuig of hulpmiddels vir die jagter. Lees gerus in ons Wild- en Jagafdeling meer daaroor en laat weet ons van jou uitvindsels en patente. Dit is nie moontlik om by alles uit te kom op so ’n groot skou nie.

Dieselfde geld vir NAMPO. Ons besoek graag ons plaaslike vervaardigers om te sien watter planne maak hulle en ons wil hulle ook graag help om inligting oor die produkte by die boere uit te bring. Gesels gerus met een ons bemarkers of joernaliste by NAMPO; ons werk ’n sakpaspakket uit wat jou kan help om jou produkte of dienste landwyd onder kommersiële boere se aandag te bring.

Dieselfde geld uiteraard vir invoerders en verspreiders van produkte. Kyk maar net uit vir iemand met ’n “Boer Slim!” agter op die rug! Geniet die propvol uitgawe en onthou die NAMPOkaart in die middel van die boek vir jou gerief.

Boer slim!

Annemarie Bremner > annemarie@proagri.co.za

Laai ProAgri 207 hier af: