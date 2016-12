ProAgri 202 – Desember 2016

“Hy is oorval toe hy vroegoggend van die stal af huis toe geloop het.” In hoeveel berigte oor plaasaanvalle verskyn hierdie sinnetjie? Ek verstaan, dit is deel van jou daaglikse roetine, ’n normale aksie wat elke oggend vroeg jou dag begin.

Wees gewaarsku – hierdie roetine-aksie is net die een waarvoor die wrede politieke moordenaars lê en wag. Hulle weet jy loop elke oggend op ’n bepaalde tyd alleen die paadjie. Moenie dat dié roetine jou dag en jou lewe se einde beteken nie. Wees asseblief paraat, veral hierdie tyd van die jaar. Die syfers toon dat plaasaanvalle oor die Kerstyd toeneem en daar is reeds ’n styging in die aantal voorvalle.

Die stal, wat ’n hanetree van die huis af is, beskou jy miskien as deel van jou veilige hawe, dit is in die binnekring van jou bestaan. As Christen het die stal moontlik selfs nog ’n dieper betekenis vir jou. Dit is die plek waar die Verlosser gebore is en dit is die verhaal van hoop wat ons in hierdie dae weer vir ons kinders vertel.

“Vrede op aarde” het ons egter verseker nog nie en tussen die droogte en swak ekonomiese toestande lyk die “welbehae” ook maar skraal, maar my wens vir elke leser is dat u hart en siel in hierdie dae weer gevul sal word met geloof, hoop en liefde en dat u die warm samesyn van goeie vriende en familie sal geniet.

Dankie aan al ons boere en adverteerders se ondersteuning deur die jaar. Lekker lees aan hierdie laaste uitgawe van 2016 en ons sien mekaar weer vroeg volgende jaar.

Boer slim!

