ProAgri 201 – November 2016

Gerugte van reën is soms al wat nodig is om ’n planter die land in te stuur, lyk dit vir my! Met die opvolg van die Weeg en Wen-kompetisie het ek die geleentheid gehad om boere op verskeie plekke in die land te bel, van Winterton tot Lichtenburg, en almal was besig om te plant. Op ’n paar van die plekke het dit selfs al ’n bietjie gereën. Op ander… wel daar is gerugte van reën!

Dit is vir my die wonderlikste nuus. Dit oorskadu al die ander goed wat gebeur soos die vernietigende hordes wat Oom Paul se standbeeld met petrolbomme bestook en die bekgevegte wat daarna in die sosiale media volg, net om ons aandag af te trek van die hordes se leier se dreigement dat hy nou enige tyd die opdrag kan gee dat witmense voor die voet doodgemaak moet word.

Die foto’s op Bakkiesblad van strome water wat deur die suide van die Wildtuin spoel, groen spatsels in die veld waar twee weke gelede nog niks was nie en selfs die motorkarre in Pretoria wat in die pad af dryf, is ook vir my veel belangriker as wêreldnuus oor die Amerikaanse verkiesingsirkus.

Ons land smag na reën, ons damme, riviere en vrugbare aarde lê dorstig en wag en die geghriesde planters is gereed. Ek vra weer vandag vir diegene in meer geseënde streke om tog weer te kyk hoe hulle kan help met voer vir die diere wat ongelukkig nie op gerugte van reën kan oorleef nie. Die nood is baie hoog in sekere streke en met die uitkoms wat so naby lyk, wil boere hard probeer om kernkuddes te behou. Kom ons staan mekaar steeds by; niemand anders gaan dit vir ons doen nie.

Ek hoop u geniet hierdie Novemberuitgawe. Daar word baie geskryf oor meganisasie-oplossings vir saaiboere, maar in hierdie uitgawe gee ons ’n bietjie aandag aan die groenteboere ook. Die dae van spanne werkers wat ingeroep moet word om te plant, skoffel, oes en verpak word al hoe minder. Lees gerus op bl 13 meer daaroor. ProAgri het ook heerlik gekuier by ’n hele aantal veilings en skoue en ons belig so ’n bietjie die Brahmane se Nasionale Kampioenskap en Veiling. Lekker lees!

Boer slim!

Annemarie Bremner >annemarie@proagri.co.za

Laai ProAgri 201 hier af: proagri_201_november_2016_web