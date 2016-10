ProAgri 200 ste gedenkuitgawe:

In ’n mens se leeftyd is 22 jaar al ’n goeie lopie en baie dinge kan gebeur. Kinders word groot, jongmense trou en vestig gesinne en die oueres onder ons stap kieriekant toe.

In hierdie paar bladsye van ons gedenkuitgawe bring ons graag hulde aan die mense wat in ProAgri se leeftyd van 22 jaar die pad saam met ons gestap het. Sonder boere is daar nie kos nie en sonder boere sal daar geen ProAgri wees nie. Vele boere het oor dié tydperk hulle plaashekke, kombuisdeure en harte vir ons oopgemaak en inligting gegee sodat ons en ander boere by hulle kan leer.

Ongetwyfeld was daar ook al deur die jare op hierdie plase waar ons besoek afgelê het, leed en verlies, maar wat ons graag met ons saamdra, is die opwinding, die positiwiteit en doenkrag, die vonkel in die oog van al die boere wanneer ProAgri gaan kuier en saamgesels oor masjiene, tegnologie, nuwe praktyke en die spogbul se prestasies.

Vandag bring ons hulde aan hierdie mense, die ruggraat en hartklop van landbou in Suid-Afrika met ’n paar van die foto’s wat ons deur die jare van ons mense op hulle plase afgeneem het.

Net so belangrik is die ondersteuning van al die landbouinsetverskaffers wat ProAgri vir die afgelope 22 jaar gehelp het om getrou te bly aan ons oortuiging dat boere gratis toegang tot bruikbare inligting moet kry. Dankie aan elkeen wat met hierdie uitgawe betrokke geraak het sodat ons iets spesiaals kon saamstel.

Kyk of jy hieronder is en miskien hoe jy so tien jaar gelede gelyk het: