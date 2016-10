ProAgri 200 – Oktober 2016

Theodore Roosevelt het gesê iemand wat nooit skool toe gegaan het nie kan miskien iets uit ’n vragwa steel; met universiteitsopleiding kan hy die hele spoordiens steel. Dit lyk vir my of die betogende Fees must fall-studente wat dit tot op universiteitsvlak gemaak het, besig is om opvoeding te steel, veral van diegene wat net rustig hulle jaar se werk wil klaarmaak.

Gaan dit regtig oor geld of is dit hulle karakter wat na vore kom? As so ’n klipgooier en brandstigter eendag met ’n graad agter sy naam in die werksplek staan, hoe gaan hy reageer as iets nie na sy sin is nie? Hoeveel respek gaan hy vir die eiendom en regte van ander mense hê, as hy dit nie nou het nie? Dit is duur om tersiêre opleiding te ontvang, maar dit is ook ’n voorreg en nie ’n reg nie. Om aan te hou leer is ook ’n leefstyl wat nie beperk is tot ’n voorgeskrewe driejaar-leerplan nie.

Een van die boere by wie ons gaan kuier het vir ’n artikel in hierdie uitgawe het my vertel dat hy daaraan glo om aktief te soek en te gaan kyk na nuwe tegnologie en praktyke, al moet hy oorsee gaan om dit te doen. John Jackson sê: “Hoe vervelig sal die lewe wees as jy maar net elke dag opstaan en dieselfde ding as gister doen? As jy ’n boer is, kan jy elke dag iets nuuts probeer!”

Ek wens ek het al die woorde van wysheid wat ek deur die jare by ons boere gehoor het neergeskryf sodat ek dit met almal kan deel, veral in hierdie 200ste mylpaal-uitgawe van ProAgri. Gelukkig kan ek die voorreg geniet om al daardie wysheid in my hart te koester en om môre nog te gaan haal by die leerskool van die lewe.

In die gedenkinsetsel in die middel van ProAgri het ons soveel foto’s as moontlik van die mense by wie ons deur die jare artikels gedoen het, probeer inpas. Gaan kyk gerus of jy daar is en miskien hoe jy so tien jaar gelede gelyk het!

Boer slim!

