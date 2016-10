Só presteer ons mense in landbou

Die Landbouskrywers se Noord- en Sentraalstreek het die afgelope naweek hulle streekwenners vir die Boer van die Jaar-wedstryd aangewys.

Die wenners dring deur tot die Nasionale Boer van die Jaar-wedstryd wat in November ten einde loop.

Noordstreekwenners

In Gauteng is die gewilde bokmelkkaas egpaar, Rina en Norman Belcher, van Belnori Boutique Cheesery aangewys. Die Belchers het baie gedoen om die Suid-Afrikaans bokmelk- en bokmelkkaasbedryf te bevorder en spog met 12 medaljes van die World Cheese Awards en 43 Suid-Afrikaanse kampioenkase.

In Limpopo is die avakadoboergesin, Edrean, Zander en dr André Ernst aangewys as wenners. Allesbeste Boerdery is tans die tweede grootste avokadokwekery in die land en die boerdery strek oor vyf plase met die interessante name: Allesbeste, Avondshoek, Humor, Hansfontein en Vischnaagd. Op die plase word 2 250 ton avokado’s jaarliks geproduseer, ‘n groot deel daarvan vir die uitvoermark.

Jerry Basson van Delareyville is Noordwes se wenner en hy sê sy stelsel van verminderde bewerking het die boerdery deur die droogte van die afgelope twee seisoene gedra. Hy plant 3 000 hektaar en roteer mielies en sonneblomme met ‘n derde van die lande wat oorlê. Jerry is betrokke by georganiseerde landbou en sy plaaslike studiegroep.

Die vier Landboukundiges wat in die Noordstreek aangewys is, Jannie de Villiers van Graan SA, dr Theo de Jager wat tans president is van die Southern African Confederation of Agricultural Unions en van die Pan African Farmers Organisation, Barry Christie, wat ‘n groot rol speel in die makadamianeutbedryf en dr Flippie Cloete van die Noordwes-Universiteit, wat baie navorsing doen oor die wildbedryf.

Die Nuwe Toetreder tot Kommersiële Landbou in die Noordstreek is Simon Teffo van Randfontein.

Sentraalstreekwenners

In die Sentraalstreek is die bekende Bonsmaraboer, Nick Serfontein van die Sernick-groep as die Vrystaatse Boer van die Jaar aangewys. In die Noord-Kaap is die Genade Boerdery van Vickie Bruwer en sy seuns, Gerhard, Hannes en Vickie, aangewys. Hulle boer met mielies, koring, lusern, katoen, grondbone, sonneblom aartappels, vee en wild.

Die Nuwe Troetreder is Eric Ntlaba van Lindley wat met varke en hoenders boer en ook sy eie veevoer produseer.

As Landboukundige van die Noord-Kaap is die besproeiingskundige en konsultant, Hannes Hattingh aangewys en die Vrystaatse kundige is Mias van der Westhuizen wat baanbrekerswerk gedoen het oor veldtoestand-bepalingstegnieke, weidingkapasiteit, asook die volhoubare benutting en bestuur van weiding.

Die nasionale wenners sal op 11 November aangewys word.

Hooffoto: Norman en Rina Belcher, dr Andre Ernst, sy vrou Liezel, Edrean en Xander en Jerry Basson is almal in die Landbouskrywers Noordstreek se verskillende provinsies aangewys as Boer van die Jaar. By hulle is Magda du Toit, voorsitter van die Landbouskrywers.