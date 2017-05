Presisieboerdery vir ’n volhoubare toekoms

Regoor die wêreld is nywerhede besig om te beweeg na geïntegreerde digitale oplossings wat produktiwiteit en doeltreffendheid verbeter vir groter opbrengste. Die landbousektor is geen uitsondering nie; boere fokus op tegnologie om oeste te verbeter en koste laag te hou.

Presisieboerdery is die praktyk om beheerde aksies en datagebaseerde besluite te maak wat boere help om beter te werk, nie harder nie. Dit staan ook bekend as area-spesifieke landbou, wat dit vir boere moontlik maak om die oorgebruik van produkte te verminder, gewasse te vermeerder en dit op die plaas meer doeltreffend aan te wend. Die gebruik is veral aantreklik vir jong boere en blaas nuwe lewe in die sektor.

Verder maak presisieboerdery staat op ’n paar tegnologiese deurbrake om produksie te optimiseer. Globale posisionering stelsels (GPS), trekkers en sekondêre voertuie met GPS, sowel as ander geografiese verwysings en area-spesifieke praktyke, soos elektromagnetiese grondkartering, lugfoto’s, gewasse- of grondkleur-indekskaarte en vele meer, vorm deel van die aktiwiteite. John Deere, die voorste trekker- en landboutoerustingmaatskappy in Suid-Afrika, staan aan die voorpunt van hierdie digitale landbourevolusie.

“Daar is ’n konstante stroom van splinternuwe innovasies wat satellietkartering, sensors wat gebruik word om inligting in te vorder oor vogtigheid, grondtemperatuur en ander relevante geometriese data insluit, maar nie daartoe beperk is nie. Hierdie elemente gee blitsvinnig insig tot die gesondheid van die land. Die John Deere StarFire™ 6000 ontvanger maak dit moontlik vir boere om hulle boeraktiwiteite te sinchroniseer met ’n akkuraatheid van 15 cm tot 3 cm, sowel as in-seisoenherhaling regdeur die groeiseisoen,” verduidelik Tavonga Siyavora, Tegnologiese Spesialis by John Deere Afrika.

John Deere Finansieël het onlangs gehelp met die koop van outomatiese GPS-gegronde beleide voertuigstelsels vir ’n boer se vloot in die Wes-Kaap. John Deere Finansieël se prima minus-struktuur bemagtig hierdie kleinskaalse graanboere in die Overberg-streek om hulle beheerde boerderystelsel te voltooi.

“Die vermeerdering van oes- en bestuurskostes was deel van ons besluit om te beweeg na die presisie-landbousektor. Dit maak dit moontlik om die landboupraktyke te optimiseer terwyl die kostes deurlopend verminder word. Ons het dus die besluit geneem om ons plase te help deur die bestuursstrukture te verander na een wat meer digitaal geïntigreerd is,” verduidelik Hume Schönefeldt, wat ook sy beheerde verkeerboerderystelsel ontwikkel het met die hulp van John Deere Finansieël.

“Beheerde verkeerboerdery is ’n groeiende praktyk wat die saampak van grond verminder deur die masjinerie wat daaroor beweeg tot spesifieke bane te reguleer. En soos ’n nuwe agronomiese jaar besig is om te nader, is dit belangrik dat boere van geleenthede gebruik maak soos die John Deere Operation Centre of Apex om insigte te kry tot hulle agronomiese data. Om op te tree aan die hand van hierdie insigte en praktyke help om koste te verminder en opbrengs te vermeerder,” gaan Siyavora voort.

Bron: John Deere