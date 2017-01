Pöttinger se Novacat X8 sny skoon, raak en wyd

Wanneer die lusern gesny moet word en die weer is reg, is daar nie tyd vir speletjies op die Van Niekerks se plaas net buite Brits, op die Thabazimbi-pad, nie. “Ons is mos so gelukkig om hier by ons baie reën te kry,” vertel Flippie van Niekerk. Dit beteken egter dat die venstertydperk wat hulle het om hulle lusern en hawer te sny en genoeg te laat droog om te baal, soms maar baie kort is. Dan maak ’n masjien, soos die Pöttinger Novacat X8, wat 8,3 meter wyd sny, die wenverskil.

Die Novacat is ook toegerus met rollerkneusers wat afdroging bespoedig sonder om die gehalte van die voer in te boet. Flippie sê daar is manne wat sê hulle sny tot 25 km per uur met die Novacat X8, maar hy verkies om sy snywerk teen 12 km per uur te doen, want dan weet hy dit word deeglik en akkuraat gedoen en die pale van sy oorhoofse besproeiingstelsel bly nie in die slag nie!

Een van die groot voordele van die kombinasiemasjien met sy snyer voor en dubbelsnyers skuins agter, is dat die agterste arms saam of afsonderlik gelig kan word sodat die operateur met die voorste snyer, wat hy baie mooi kan sien, tot teen hindernisse soos pale of ’n heining, kan sny. Die ander groot voordeel is dat die lusern nooit platgetrap word nie. Flippie sê vroeër moes hulle eers in die een rigting sny en dan terugsny na die ander kant om die lusern wat platgeval het op te tel. Nou beweeg hy een slag deur die land en al wat agterbly is drie netjiese windrye wat maklik opgetel kan word.

Hy sê die Pöttinger-snyers sny baie gelyk – jy kan die hoogte presies stel en dit is die hoogte wat die snyer handhaaf, al is die grond ongelyk. Nog ’n voordeel wat hy baie geniet, is dat jy baie maklik die lemme kan vervang as dit nodig is. In die gereedskapskissie is ’n lemsleutel wat jy kan gebruik om die veerknippie af te druk en woerts-warts die lemme te ruil.

Flippie sê dit is sy tweede Pöttingersnyer en hy is baie tevrede. “Ek het nog nie moeilikheid gehad nie, maar ek weet ook oom Wynn Dedwith-hulle van Valtrac is altyd bereid om te help as ’n mens ’n probleem sou kry.” Hy wil graag sy aanplantings uitbrei en noudat hy die regte toerusting het, weet hy hy sal die werk kan doen, en sommer lekker vinnig ook.

Goed, beter…Pöttinger

Hier is so ’n paar van die Pöttinger-eienskappe wat van die Novacat X8 ’n wêreldklassnyer maak:

Skoon snitte tot teen die grond is moontlik, want die geboë voorkant van die snystaaf sorg dat die grond onderdeur gly en die gras bo-oor. Materiaal gly ook glad oor die geronde snyskywe.

Gelyke snyhoogte word gehandhaaf deur Alpha Motion-tegnologie, wat behels dat die ondersteuningsraam en die koppelarms saamwerk om die snykas vorentoe (9 grade), agtertoe (12 grade) of na links en na regs (16 grade) te kantel soos die kontoere voorskryf.

Die monteerbalk is aan die middelpunt van elke snyer geheg sodat die snyers ongelykhede in die land nog beter kan volg.

Die snyer is so ontwerp dat selfs lang, swaar gras wat gaan lê het, netjies gelig en gesny kan word.

Die snit is netjies, skoon en eenvormig as gevolg van die optimale oorvleueling van die lemme se snypad.

Daar is ’n ingeboude meganiese wegbreekaksie wat verhoed dat die snyblad beskadig word wanneer daar ’n klip of hoekpaal in die pad beland.

Danksy Pöttinger se modulêre ontwerp kan elke skyf en rat met sy laers as ’n eenheid uitgehaal word. Die onderdele is ook los beskikbaar en dis nie nodig om die hele tol te vervang nie.

Met Pöttinger se Power Control-eenheid word alles vanuit die trekker se kajuit beheer. Daar is ook Isobusvriendelike eenhede beskikbaar om saam met ’n bestaande GPS-skerm te gebruik.

