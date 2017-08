Plantluise se moses: CloserTM sorg vir mooi moere

Suigende insekte wat hulle monddele in sappige groen aartappelblare inslaan kan groot skade veroorsaak. “Die skade is nie soseer dadelik sigbaar nie, maar luise maak die pad oop vir ander peste soos virusse,” vertel Barend van Greunen van George. Die Van Greunen-broers is wyd bekend as suiwelboere, maar hulle 4 Brothersaartappelpakhuis net buite George is ook ’n landmerk in die omgewing.

Die aartappels word onder besproeiing verbou, hoofsaaklik vir saadproduksie aan ander kommersiële boere, maar ook vir tafelaartappels wat in die omgewing versprei word. Barend vertel dat die plantluise sporadies voorkom. Verlede jaar het hulle ’n groot uitbraak gehad en hulle moes dringend optree om te verhoed dat produksie skade ly.

“Die luise suig die sap uit die blare, wat dan begin toevou en die aartappels se groei onder druk plaas. Aangesien ons ook gesteld is op die omgewing, was ons op soek na ’n sagte middel wat nie ’n skadelike nawerking het nie.”

Vernon Finger van Nulandis het hulle voorgestel aan CloserTM, ’n middel wat deur Dow AgroSciences ontwikkel is en toe pas vir gebruik op aartappels geregistreer is. CloserTM los maklik en vinnig op, wat die bestuur sommer baie maklik maak en besparing op bespuitingskoste meebring.

“Dit werk one-shot!” sê Barend.

Vernon verduidelik dat dit ’n sistemiese middel is. Dit dring in die blaar se sap in en binne ure na toediening begin die luise afval. Closer™ se aktiewe bestanddeel is Isoclast™ wat in 2014 ’n AGROW-toekenning losgeslaan het vir die beste nuwe gewasbeskermingsproduk. Isoclast™ gebruik ’n rewolusionêre meganisme om weerstand onder parasiete te verhoed. Die dae waar parasiete met ’n verhoogde metabolisme ’n plaagdoder kan vryspring is verby. Sapsuiende insekte soos witluise, bladspringers, plantluise en stinkluise sal in enige van hulle lewenstadia hulle moses teëkom wanneer hulle in aanraking met Closer™ kom of dit inneem.

Só werk dit:

Die sistemiese eienskap van die middel veroorsaak dat dit deur die blaar opgeneem word sodat dit die parasiet dadelik dood sodra hy dit inneem.

Die translaminêre eienskap veroorsaak dat die middel oor die oppervlak van die blare versprei word sodat die insek met aanraking ook gedood word.

Die nawerking en die besondere bestandheid teen reënwater en UV-strale veroorsaak dat die middel tot 14 dae na die toediening steeds doeltreffend is. Closer™ is ook in water van verskeie pH-vlakke getoets om seker te maak dat dit steeds stabiel bly, selfs al verander die eienskappe van die oplosmiddel.

Vuil water is egter uiters ongewens en wat nie goed is vir ’n boer se spuit nie, is ook nie goed vir Closer™ nie. Closer™ se invloed op die res van die landbou-ekosisteem is minimaal. Voordelige en roofinsekte word nie geraak nie, so ook nie enige ander diere nie. Die aartappels vir gebruik en die aartappelmoere wat weer geplant word, dra ook geen teken van die middel nie.

Vernon sê dit bly ’n goeie beginsel om enige chemiese middels af te wissel om seker te maak die peste kry geen kans om weerstand op te bou nie, maar aartappel-, sitrus- en druiweboere kan nie verkeerd gaan om Closer™ in te sluit in hulle spuitprogramme wanneer daar druk van suigende insekte ondervind word nie. Nulandis kan boere help om ’n volledige toedieningsprogram vir die seisoen uit te werk en ook om dop te hou wanneer dit nodig is om op te tree teen luise.

Barend sê hy vertrou die kundiges by Nulandis om aan hom die regte raad te gee vir die beheer van enige pes. Hy sê: “Ons is al jare by hulle. Vernon kom kyk gereeld of alles reg is sodat ons vinnig kan optree om probleme in die kiem te smoor.”

Vir meer inligting oor CloserTM of enige ander van Dow AgroSciences se oesbeskermingsprodukte, kontak Johan Janse Van Rensburg by 082-327-1959, 021-860-3620 of JanseVanRensburg@dow.com. Besoek gerus ook www.dowagro.com.