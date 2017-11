Plant wyd en raak met LEMKEN se Solitair 12

Net flink, flukse, fikse, doeltreffende masjiene word toegelaat op André du Preez se plaas tussen Koster en Lichtenburg. Elke aspek van die boerdery word fyn beplan en die doel bepaal die middele wat gebruik word. Een van André se doelwitte is om in die grond terug te sit wat uitgehaal word. Die opbou van organiese inhoud vir natuurlike bemesting, beter vogbehoud en gesonde grondstruktuur is deel van die proses.

Dit is waar LEMKEN se Rubin 12 sy plek gevind het. Net na strooptyd word die Rubin 12-skottelkombinasiewerktuig gebruik om veral op die besproeiingslande die groot hoeveelhede graanreste redelik diep in die boonste laag grond in te werk. Die Rubin abba ’n bak met “biomoetie”, soos André dit noem. Die biologiese aktiveerder bestaan uit ’n konsentrasie lewende mikro-organismes wat help om die reste af te breek tot humus om die grond te voed voor die volgende planttyd.

Wanneer die Rubin deur die land is, is die reste eweredig gesny en in die grond geplaas, die biomoetie is toegedien en alles is netjies vasgerol in ’n saadbed. André het ook vanjaar vir die eerste keer LEMKEN se Karat 9 ingespan om op die lande waar ertjies of sojabone was die reste vinnig om te dop. “Ek is baie beïndruk met die masjien,” vertel hy. “Dit sny ’n bewerking uit. Die Karat vervang die ploeg en skeurploeg met veel minder kragvereiste op die trekker. Ek bespaar dus diesel en tyd en as die Karat deur die land is, is daar ’n saadbed. Ek kan nou net gaan onkruiddoder spuit en plant.”

Só plant jy met Solitair 12

Vir plant bied LEMKEN ook ’n oplossing. Die Solitair 12 word gebruik om alle fynsaad soos tef en koring te hanteer, asook ertjies en sojabone. André sê hy verkies om ertjies as wintergewas te plant, want dit het ’n korter groeiseisoen as koring en dit plaas ook stikstof terug in die grond.

“Die lekker ding van die Solitair is, as jy besluit jy wil 850 000 ertjieplantjies hê, dan plant jy 850 000 sade – jy hoef nie ’n miljoen te strooi en te hoop 850 000 kom op nie!”

André het ook saam met sy broer, Kobus ’n eksperiment gedoen om op dieselfde land 60 hektaar koring te strooi (soos hulle altyd gedoen het) en 20 hektaar te plant. Hy sê strooptyd sal die feite na vore kom, maar hy het nog nooit sulke mooi koring gesien soos in daardie 20 ha nie! In die volgende proefneming met die Solitair gaan sojabone teen verskillende rywydtes geplant word en ook verskillende plantdigtheid in die rye, van 65 tot 75 kg/ha, om te kyk wat werk die beste.

Om die rywydtes op die 12-meter masjien te verander, is baie eenvoudig sê André – jy sit net proppies op die rye wat jy wil toemaak. Die kalibrering is net so maklik. Aan die Solitair is ’n bak wat jy onder ’n stel uitmeters plaas en laat volloop teen ’n bepaalde verstelling. LEMKEN voorsien ook saam met elke Solitair ’n netjiese elektroniese skaal waarop die bak dan geweeg word, sodat jy jou masjien mooi presies kan instel.

’n Kragtige elektriese motor dryf die aste in die saaduitmeeteenheid aan en die proses word elektronies gereguleer. Die uitmeeteenhede lewer ’n egalige vloei van saad en goeie verspreiding in die dwarste. Die Solitair 12 se kouterstaaf is in twee dele verdeel. ’n Slim hidrouliese stelsel sorg vir die grondvolgaanpassing wat veral vir groot werkwydtes noodsaaklik is. Die massasaadbak hou 3,5 ton vir ’n goeie dag se aanhoudende werk op die lande.

André se plaaslike verskaffer van LEMKEN-produkte is NWK en hy sê tussen NWK en LEMKEN self is daar geen gebrek aan ondersteuning nie. Hy was ook saam met ’n groep boere by LEMKEN se fabriek in Duitsland en is baie beïndruk met die gehalte van die materiaal wat hulle gebruik en die dinkwerk wat in elke produk ingaan.

Hy sê: “Hulle weet hier is nie plek vir sissietjiemasjiene in Afrika nie. Die hele LEMKEN-reeks het ’n plek in my boerdery.”

