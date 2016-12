Plaasseun word John Deere se wenner-werktuigkundige

John Deere is wêreldberoemd vir die etiese manier waarop hulle sake doen, maar hulle geheim lê dalk in die manier waarop hulle hulle werknemers motiveer, want hulle doen baie moeite om hulle staatmakers mildelik te beloon.

Die prys vir vanjaar se Suid-Afrikaanse tegnikus van die jaar is ’n toer ter waarde van R100 000 vir hom en sy metgesel deur die VSA. Besoeke aan ’n paar John Deere-fabrieke is ook op die reisplan. Vanjaar se Tegnikus van die Jaar kom uit die AFGRI-meganisasietak in Bethlehem, wat die handelaar vir John Deere se produkte is. Dié AFGRI-tak is bekend daarvoor dat hulle John Deere-wenners oplewer.

Die man wat vanjaar met die wenprys wegstap, is die gebore Bethlehemmer, Artie Bester, en die bloed wat in sy are vloei is groen – John Deere-groen. Artie is 33 jaar oud en hy en sy vrou, Anita, het ’n driejarige seuntjie, Liam. Ook wat sy stokperdjie betref, streef Artie hoog. Hy het in Junie vanjaar sy private vlieglisensie verwerf en gebruik sy vrye tyd om wyd en syd die land vanuit die lug te verken. Sy droom is natuurlik om eendag sy eie vliegtuig te besit.

Artie is van kleins af ’n John Deere-man en van kindsbeen af was sy hande vol olie en ghries. Sy pa was ook ’n John Deere-tegnikus en is tans AFGRI se tegniese adviseur vir die streek. Artie het vakansies saam met hom op die plase gewerk. In standard ses het Artie ‘n boerseun geword toe sy pa besluit het om deeltyds te gaan boer op die familieplaas naby Paul Roux waar hy self John Deere trekkers kon inspan.

Na matriek is Artie Amerika toe om op ’n plaas te gaan werk. Daarna het hy vir sy pa gaan boer en in 2004 is hy AFGRI toe om sy tegnikus-kwalifikasie by John Deere te kry. Vandag is Artie die hooftegnikus en hy moet somtyds bontstaan as die werkswinkelbestuurder, Jaco Terblanche, verpligtinge elders het. Met ’n N2 of gelykstaande matriekvakke kan jy ’n John Deere-tegnikuskursus volg wat uit vier vlakke bestaan. Jy begin as ’n vakleerling en as jy na wense presteer word jy later tegnikus, gevorderde tegnikus en meestertegnikus.

Gereelde kursusse moet by John Deere se hoofkantoor in Boksburg gevolg word om jou kwalifikasies te behou en soos nuwe tegnologie verskyn moet dit ook daar onder die knie gekry word. Soos met enige hedendaagse tegnologiese ontwikkeling, is Artie se skootrekenaar sy belangrikste gereedskapstuk. Die foutopsporing, diagnostiese toetse en foutdatabasis is alles daarop.

“John Deere maak dit deesdae so maklik,” sê hy. “Terwyl my vakleerlinghandlanger bestuur, kan ek solank op pad plaas toe op die skootrekenaar kyk wat die moontlike probleem is sodat ons die werktuig of trekker nog gouer aan die werk kan kry.” Sy diensbakkie is spesiaal aangepas vir die ruwe, maar gespesialiseerde, werk en het tot ’n ingeboude oliebad onder die bak om olie wat afgetap word sorgvuldig op te vang sodat daar later op ’n verantwoordelike manier daarvan ontslae geraak kan word. Die bakkie het ook ’n kragopwekker en kompressor sodat die boute en moere blitsig met lugdruk verwyder of teruggedraai kan word. Artie het spesiaal elke gereedskaprakkie met mat uitgelê sodat die duur gereedskap nie deur die rowwe Vrystaatplaaspaaie verniel word nie.

Vir die kompetisie kon alle John Deere tegnici vir aanlyn-eksamens inskryf. Die top 50 tegnici is aangewys en hulle het aan die begin van die jaar ’n teoretiese eksamen by John Deere Boksburg geskryf. Die beste tien kandidate is daarna aangewys. Daarna het vyf teoretiese toetse en vyf praktiese toetse oor verskeie produkte by John Deere in Boksburg gevolg, waarna die wenners aangewys is.

Nog twee vere in Bethlehem se hoed

Met sy prestasie het Artie AFGRI Bethlehem se rekord van puik prestasie voortgesit. Kobus van Eeden is AFGRI Bethlehem se meganisasietakbestuurder. Hy het in 1981 as klerk by die destydse OTK aangesluit. 16 jaar gelede het hy Bethlehem toe gekom as streek- en takbestuurder. Later het hy besluit om op die meganisasietak te fokus. Hy verstaan hoe werk ’n tegnikus se kop, uit die tegnici se hande te neem sodat hulle die maksimum tyd in die veld kan bestee om boere te bedien. Bethlehem se meganisasietak is in 2013, 2014 en 2015 as Tak van die Jaar aangewys. Jaco Terblanche is AFGRI Bethlehem se werkswinkelbestuurder. Hy het na matriek die leer vanaf sy vakleerlingskap in 1997 begin klim. Onder sy leiding is die meganisasietak se werkswinkel die afgelope vyf jaar as Werkswinkel van die Jaar aangewys.

Die boere is tevrede

Artie is baie gewild onder die John Deere-boere in Bethlehem en hulle is getroue John Deere ondersteuners. Die streek is bekend vir sy mielie- en koringwisselboustelsel, maar die vensterperiode vir plant en oes word korter en die druk op die boere meer. Deur die jare het dit duidelik geword dat John Deere en hulle uitstekende diensspan die antwoord is as daar ernstig gemeganiseer word en presies geboer wil word.

Om uitstekende John Deere-diens te ervaar, skakel gerus jou naaste John Deere-handelaar of besoek hulle webwerf by www.deere.co.za.