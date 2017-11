Plaasaanvalle: Agri Securitas bied praktiese hulp

Na afloop van Swart Maandag is die landbougemeenskap regoor die land deur ‘n vlaag plaasaanvalle geruk. Dít het ons net weer herinner hoe kwesbaar ons almal is.

Maar daar is tog ‘n instansie wat boere bystaan en daadwerklik met praktiese oplossings help. Die Agri Securitas-trustfonds is die enigste van sy soort en bied ‘n unieke oplossing vir lede van georganiseerde landboustrukture wat wil aansoek doen om finansiële bystand om hulpmiddels te bekom om hulle landelike gemeenskappe te help beveilig.

Japie Grobler, voorsitter van die Agri Securitas-trustfonds, sê die aanvraag vir bystand is ongelooflik. “Ons kan nie byhou nie. Ons help boere en plattelandse gemeenskappe oor die hele land heen om hulself te beveilig. Met die toename in plaasaanvalle moet plattelandse gemeenskappe in staat gestel word om misdadigers vinnig en effektief te kan vastrek.”

Hy sê dit help ook die polisie deur befondsing aan gemeenskappe te verskaf vir onder meer kamerastelsels, valhekke, nagsigtoerusting en hommeltuie en die hele proses om ‘n vermeende misdadiger blitsvinnig vas te trek word versnel.

“Om kameras op te rig is die beste manier om sekere gebiede toe te maak en as afskrikmiddel te dien, maar dié spesifieke nagsigkameras wat byvoorbeeld ook voertuie se nommerplate kan afneem en aan ‘n sentrale beheerkamer gekoppel is, is peperduur,” sê Japie.

“Voorts moet gemeenskappe ook begroot vir besonder hoë pale wat in beton vas is, sodat die kameras nie gesteel word nie.”

Die jongste aansoeke wat pas deur Agri Securitas se raad van trustees goedgekeur is, sluit in agt boereverenigings van regoor die land wat verantwoordelik is vir die beveiliging van bykans 1000 plase, tienduisende hektaar grond, honderde plaaseienaars en meer as 50 000 plaaswerkers.

Bully Bothma, voorsitter van die Bothaville Distrikslandbou-unie in die Vrystaat, sê hulle is baie dankbaar vir die befondsing vir ‘n hommeltuig wat deur Agri Securitas verskaf gaan word. Volgens Bully is die hommeltuig absoluut noodsaaklik om vermeende plaasaanvallers te probeer opspoor, omdat hulle maklik kan wegkruip en verdwyn.

“Dié hommeltuig het hitte-opsporingstegnologie en kan selfs ‘n mens se teenwoordigheid in die nag, asook voetspore, optel.”

Uys van der Westhuijzen, voorsitter van Agri Malmesbury in die Wes-Kaap, sê die voordeel van Agri Securitas-befondsing is dat dit aan die hele gemeenskap toegeken word en nie net aan ‘n individu nie.

“Ons is baie dankbaar dat ons aansoek vir befondsing vir herhalerstelsels goedgekeur is,” sê Uys.

“Hulle sê mos charity begins at home en alle lede van ‘n gemeenskap moet mekaar help met veiligheid. Dié befondsing maak die finansiële las op boereverenigings baie ligter en dwing mense om saam te werk omdat dit aangewend word vir toerusting wat deur die hele gemeenskap gebruik moet word.”

Hy sê herhalerstasies was broodnodig, omdat kommunikasie een van die belangrikste beginsels van landelike veiligheid is. “Met die herhalerstasies kan ons gelyktydig boodskappe aan almal in die gemeenskap oordra tydens noodsituasies.”

Wanneer jy aansoek doen vir befondsing by Agri Securitas moet jy jou behoeftes omskryf en misdaadsyfers indien om dit te staaf, sê Uys.

“Dit verseker dat die fondse vir die regte toerusting of behoeftes aangewend en regverdig versprei word.”

Sandy la Marque, uitvoerende hoof van die KwaZulu-Natalse Landbou-unie (Kwanalu), sê die Boston- en Underberg-boereverenigings, wat befondsing ontvang vir kamerastelsels, was slagoffers van misdaad en plaasaanvalle in die afgelope jaar. “Ons is ongelooflik dankbaar vir die ondersteuning en die waarde wat dié befondsing in die gemeenskappe sal toevoeg. Kwanalu meen boere en plaasgemeenskappe moet eienaarskap van hulle eie veiligheid neem en Agri Securitas maak dit moontlik.”

Die ander gemeenskappe wat ook befondsing ontvang het is: die Hextafeldruifprodusente-vereniging en die Kouebokkeveld-landbouvereniging in die Wes-Kaap, die Tosca-boerevereninging in Noordwes en die TLU SA se Potgietersrus Distrikslandbou-unie. Van die toerusting wat met dié befondsing aangekoop gaan word, sluit in: Koeëlvaste baadjies, herhalers, nagsigtoerusting, kamerastelsels en digitale radio’s.

Bron: Agri SA