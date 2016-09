Pekelregulasies gaan lei tot prysverhogings en werkloosheid

Die hofuitspraak oor pekelregulasies in hoender gaan tot groot gevolge lei soos prysverhogings en werkloosheid. Die Noord-Gauteng se hooggeregshof het SAPA (Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging) se aansoek van die hand gewys met betrekking tot die hoeveelheid pekelwater wat in hoender gespuit mag word.

Dit beteken dat die hoeveelheid pekel wat in hoender ingespuit mag word, tot 15% beperk word vanaf 22 Oktober 2016 ingevolge die nuwe regulasies.

“Pekelbeperking sal ‘n negatiewe uitwerking hê, nie net vir die pluimveebedryf nie, maar ook vir die verbruiker en ekonomie,” sê Gareth Lloyd-Jones, besturende direkteur van Ecowize – een van SA se leiers in higiëne- en sanitasie-diensverskaffers aan die kos, farmaseutiese en gesondheidsbedrywe.

Hy verduidelik: “Die Nywerheidsontwikkelingskorporasie het aangemeld dat die pluimveebedryf die grootste segment van die Suid-Afrikaanse landbousektor is, dit dra meer as 16% van landbou se aandeel tot die bruto binnelandse produk by. Dit verskaf direkte en indirekte werksgeleenthede vir byna 108 000 mense deur die waardeketting en verwante bedrywe. Die nuwe pekelregulasies sal die prys van hoender verhoog en mense sal hulle werk verloor, veral onder braaikuikenprodusente.”

“Terwyl die pekelregulasies kastig deur die minister van Landbou gemaak is om die verbruiker te beskerm het sy departement nie daarin geslaag om verbruikers te beskerm nie,” sê Gareth.

Een van die motiverende faktore vir die beslissing was die potensiële gesondheidsimplikasies van die soutinhoud van pekelhoender. Gareth voeg egter by dat pekelhoenderporsies minder as ‘n kwart van die hoeveelheid sout bevat as ‘n standaard brood (100g).

