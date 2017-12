Jy benodig:

– 1 Pot stywe pap

– 3 Koppies gerasperde kaas

– 2 Opgekapte uie

– 1 Pakkie opgekapte sampioene

– 1 Pakkie gebraaide, opgekapte spek

– 1 Blikkie tamatie & uiesmoor

Nou maak jy so:

– Pak ‘n laag stywe pap onder in ‘n oondvaste bak.

– Braai uie, sampioene en spek saam.

– Smeer die helfte van die blikkie smoor oor die onderste laag pap.

– Plaas nou die helfte van jou uiemengsel oor die smoor.

– Strooi ‘n koppie gerasperde kaas oor.

– Herhaal die lae tot die bak vol is en eindig met ‘n laag smoor en ‘n oorgrootte porsie gerasperde kaas.

– Bak teen 180 grade celcius vir 20 minute.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.