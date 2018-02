PANNAR: 60 jaar van diens aan die boer

Diens aan die boer was die rede vir PANNAR se ontstaan sestig jaar gelede en dit is wat PANNAR vandag nog en steeds doeltreffender doen – diens lewer om die boer te help om steeds winsgewender en suksesvoller te boer. PANNAR het in 1958 as ‛n nederige saadmaatskappy in Greytown in die KwaZulu-Natalse Middelland begin om bastermieliesaad aan boere in KwaZulu-Natal te verskaf. Sedertdien het PANNAR ontwikkel tot ’n staatmaker in die bastermieliemark in Suid-Afrika.

PANNAR is gebou op gevestigde waardes van integriteit, harde werk, die vind van oplossings en vasberadenheid om boere te help slaag. Alhoewel baie sedert 1958 verander het, bly een ding onveranderd – dat PANNAR reeds vir 60 jaar boere eerste plaas. Alle besluite word geneem met die beste belang van die boere in gedagte. PANNAR se mense bring baie tyd in boere se landerye deur om te verseker dat hulle die saadprodukte wat die beste presteer kies en persoonlike diens ontvang. PANNAR is deeglik bewus dat sy sukses van die boer se sukses afhanklik is. As ʼn multigewasspesialis bied PANNAR kultivars met goeie prestasie, aanpasbaarheid en stabiliteit om ʼn gewaskultivarpakket vir elke boer se unieke behoefte saam te stel.

Nuwe witbasters

PANNAR se witmieliebasterpakket bied goeie prestasie, aanpasbaarheid en bestendigheid vir goeie risikobestuur. PAN 5R-791BR presteer baie goed in die LNR se nasionale proewe vir die westelike en oostelike produksiestreke. PAN 4A-111 lewer topprestasie in die LNR se proewe vir die oostelike produksiestreke.

Ultravinnige pakket:

PAN 3A-173 (NUUT):

Droëland: Plant in die oostelike produksiegebiede met ’n hoë potensiaal aan teen 20% hoër plantestand as die tipiese mediumgroeiers.

Besproeiing: Dit is ʼn besproeiingsbaster wat goed inpas by ʼn dubbeloesproduksiestelsel. PAN 3A-173 word vir al die produksiestreke onder besproeiing teen hoë plantestand van 80 000 plante en meer per hektaar aanbeveel. Die baster toon die tipiese ultravinnige planttipe-eienskappe en is enkelstammig. Die siekteverdraagsaamheid is oor die algemeen goed. In gebiede waar noordelike blaarskroei ondervind word, word die YIELDBOOST®- swamdoderspuitprogram aanbeveel om die siekte in toom te hou en die opbrengspotensiaal te beskerm. Vir meer inligting oor die YIELDBOOST®- swamdoderspuitprogramme, kontak u PANNAR-verteenwoordiger, kyk in die PANNAR-produkkatalogus of besoek PANNAR se webtuiste www.pannar.com.

Vinnige pakket:

PAN 4A-159 (NUUT):

Droëland: Presteer goed in die oostelike produksiegebiede met ʼn stabiele opbrengs. Plant teen 20% digter as die tipiese mediumgroeiers. Hierdie baster se vinnige aard is ʼn moet in ’n pakket om risiko te versprei. Dit presteer selfs onder stremmingstoestande. Die siekteverdraagsaamheid is oor die algemeen goed en die baster kan meerkoppig wees. In gebiede waar noordelike blaarskroei ondervind word, word die YIELDBOOST®- swamdoderspuitprogram aanbeveel om die siekte in toom te hou. Baie goeie staanvermoë.

Medium-vinnige pakket:

PAN 5B-485B en PAN 5R-785BR (NUUT): Die basters bevat die MON89034 stronkboorderweerstandsgene.

Droëland: Die basters word deur goeie stabiliteit en meerkoppigheid gekenmerk. Hulle word veral vir die westelike produksiestreke (Noordwes-Vrystaat, Noordwes en ook Noordoos-Vrystaat) as deel van die hoofaanplanting aanbeveel. Die basters is ook goed aangepas vir die matige oostelike produksiestreke. BG 5685R en PAN 5R-591R is geskik as toevlugsoord vir PAN 5R-785BR.

Besproeiing: Die basters kan aangewend word waar slegs ʼn enkele aanplanting van mielies onder besproeiing, asook aanvullende besproeiing, verbou word. Die basters het ʼn aantreklike planttipe met goeie agronomiese balans en toon goeie verdraagsaamheid teen kop- en pluimbrand en noordelike blaarskroei.

PAN 5A-291, PAN 5R-591R en PAN 5R-791BR (NUUT):

Droëland: Hierdie is bul-basters en kom gewoonlik sterk op. Hulle is besonder sterk meerkoppig en goed aangepas vir al die produksiestreke. Hulle presteer baie goed in al die westelike produksiestreke (Noordwes-Vrystaat, Noordoos-Vrystaat en Noordwes) en word as deel van die hoofaanplanting aanbeveel. PAN 5R-791BR het baie goed presteer in die LNR se nasionale proewe van 2016/17 vir die westelike en oostelike produksiestreke.

Medium pakket:

PAN 6R-779BR (NUUT):

Droëland: Hierdie nuwe toevoeging is veral geskik vir aanplantings in die westelike produksiegebiede, veral op die watertafelgronde van die Noordwes-Vrystaat. Alhoewel die baster op die oog af nie sy opbrengspotensiaal wys nie, presteer dit by die skaal. Laat plantdatums in die koeler oostelike dele moet vermy word.

Besproeiing: Die baster kan aangeplant word waar slegs ʼn enkele oes van mielies onder besproeiing asook aanvullende besproeiing verbou word teen ʼn plantestand van nie meer as 55 000 plante per hektaar nie.

Nuwe geelbasters:

PANNAR se formidabele geelmieliepakket van ultravinnige, vinnige, mediumvinnige en medium basters bied ʼn goeie risikoverspreidingstrategie. Die ultravinnige pakket het ’n baie goeie rekord onder besproeiing in al die produksiegebiede en op droëland in die oostelike produksiegebiede. Die ultravinnige geelbasters lewer top-opbrengste wanneer die beste bestuurspraktyke en besproeiingskedulering toegepas word. In hierdie verbouingstoestande het PANNAR se ultravinnige basters uitsonderlike opbrengste van meer as 20 ton per hektaar opgelewer.

Drie nuwe, opwindende ultravinnige platforms is by die pakket gevoeg, naamlik PAN 3R-500R en PAN 3R-700BR; PAN 3R-524R en PAN 3R-724BR en; PAN 3R-586R en PAN 3R-786BR. PAN 5A-182 is ʼn mediumvinnige baster wat besonder goed in die LNRproewe vir die oostelike en westelike produksiestreke presteer het. Die mediumpakket handhaaf ʼn uitstekende prestasierekord in die oostelike en westelike produksiegebiede.

Ultravinnige pakket:

PAN 3R-524R en PAN 3R-724BR (NUUT):

Uitstekende keuse onder besproeiing en het die afgelope seisoen die eerste plek in die PANNAR-evaluasieproewe onder besproeiing behaal. Die planttipe is geskik vir ’n hoë plantestand van 95 000 tot 100 000 plante per hektaar. Die basters onderskei hulleself met goeie opbrengs en stabiliteit in al die produksiegebiede. Egte besproeiingsbasters met ʼn regop blaargroeiwyse wat teen hoër plantbevolkings geplant kan word. Beskik oor ʼn vaste kopgrootte by plantestande van selfs 95 000 tot 100 000 plante per hektaar. Aantreklike graantipe wat vinnig afdroog. Selfs teen hoë plantestande is die staanvermoë baie goed. Waar blaarsiektes gewoonlik voorkom, word die YIELDBOOST®-swamdoderspuitprogram aanbeveel om die produksiepotensiaal te beskerm. Die twee basters is onderhewig aan registrasie.

PAN 3R-586R en PAN 3R-786BR (NUUT):

Hoë-insetbesproeiing: ’n Opwindende nuwe toevoeging tot die besproeiingspakket is hierdie basters wat vinnig vorder tot pluimstoot en fisiologiese rypwording. Goeie verdraagsaamheid teen blaarsiektes, veral phaeosphaeria en grysblaarvlek. Die basters verdra hittespanning goed.

Droëland: Die basters presteer goed in die hoëproduksiepotensiaal Oostelike streke en veral KwaZulu-Natal. Met eienskappe soos sterk saailinge, goeie verdraagsaamheid teen blaarsiektes en goeie staanvermoë is dit ultravinnige basters wat beproef moet word. Plant teen minstens 20 – 30% hoër plantestand as die mediumgroep basters.

PAN 3R-500R en PAN 3R-700BR (NUUT):

Hoë-insetbesproeiing: Die basters is baie goed aangepas in al die produksiegebiede onder besproeiing teen plantestande van 80 000 tot 100 000 plante per hektaar. Handhaaf baie goeie prestasie onder besproeiing in PANNAR-proewe. ʼn Baie goeie spanmaat vir PAN 3Q-740BR met soortgelyke stabiliteit.

Droëland: Aangepas in die oostelike produksiegebiede teen 20 – 30% hoër plantestand as wat normaalweg op droëland aangeplant word. Aantreklike plant met goeie kwaliteit semi-blinkpitgraantipe. Beskik oor goeie staanvermoë met goeie kopplasing. Waar blaarsiektes gewoonlik voorkom, word die YIELDBOOST®-swamdoderspuitprogram ter beskerming van die produksiepotensiaal aanbeveel. Die twee basters is onderhewig aan registrasie.

Vinnige pakket:

PAN 4A-156 (NUUT):

Droëland: ʼn Nuwe baster wat veral aangepas is vir KwaZulu-Natal en die Oos-Vrystaat. ʼn Hoër plantestand van minstens 20% teenoor tipiese mediumbasters word vir die baster aanbeveel, omdat dit geneig is om enkelkoppig te wees. Kan tot 22 rye pitte op ʼn kop maak. Dit is ʼn goeie alternatiewe baster vir PAN 4A-172. Goeie verdraagsaamheid teen blaarsiektes, veral phaeosphaeria.

Besproeiing: ʼn Plantestand van hoogstens 60 000 plante per hektaar word aanbeveel. Dit pas goed in waar slegs ʼn enkele oes van mielies onder besproeiing asook aanvullende besproeiing verbou word.

PAN 4A-172 en PAN 4R-672R (NUUT):

Droëland: Hierdie opwindende nuwe, vinnige geelbasters is ʼn uitstekende keuse vir die oostelike produksiestreke, insluitende KwaZulu-Natal. PAN 4A-172 het hom die afgelope twee jaar onderskei deur koning te kraai in PANNAR se baster-evaluasieproewe. Die basters bied goeie agronomiese balans en is by uitstek enkelkoppig. Koppe word laag gedra en staanvermoë is baie goed. In gebiede waar noordelike blaarskroei ondervind word, word die YIELDBOOST®-swamdoderspuitprogram aanbeveel om die siekte in toom te hou.

Mediumvinnige pakket:

PAN 5A-190 (NUUT):

Droëland: Die nuwe baster se groeilengte pas die oostelike produksiegebiede perfek en toon uitstekende groeikragtigheid. Dit is goed aangepas vir die Oostelike Hoëveld en Oos-Vrystaat. Dit is enkelkoppig met ‛n goeie staanvermoë.

Besproeiing: Kan onder besproeiing teen ʼn plantestand van hoogstens 60 000 plante per hektaar aangeplant word. Dit is slegs geskik vir ʼn enkele oes onder besproeiing. Die baster toon uitstekende diplodia-verdraagsaamheid en is ʼn baie gesonde planttipe.

PAN 5A-154 (NUUT):

Droëland: Hierdie baster is ʼn opwindende toevoeging tot die PANNAR-pakket. In die 2016/17-seisoen het PAN 5A-154 uitstekend oor ʼn wye verskeidenheid omgewingstoestande in die PANNAR kultivar-evaluasieprogram presteer, wat dui op goeie opbrengsstabiliteit en aanpasbaarheid. Die baster kan meerkoppig wees teen plantestande van 45 000 plante per hektaar en laer. Dit handhaaf ʼn redelik vaste kopgrootte met ’n mooi, dieporanje graantipe. Dit word as deel van ʼn geelpakket aanbeveel om die risiko te versprei.

Besproeiing: Dit kan met groot sukses aangeplant word waar slegs ’n enkel oes onder besproeiing asook aanvullende besproeiing beplan word. Die baster beskik oor goeie staanvermoë en algemene siekteverdraagsaamheid, en toon goeie verdraagsaamheid teen diplodia kopvrot.

Dit is nie al nie:

PANNAR is ook die leierverskaffer van soja-, sonneblom-, sorghum, droëbone- en voergewassesaad. Lees meer daaroor in PANNAR se 2018-produkkatalogus of op www.pannar.com.

Skatkis van kennis

PANNAR se 2018-produkkatalogus is ’n skatkis van kennis. Benewens ’n oorsig van PANNAR se 60 jaar van diens aan die boer en ’n kennismaking met PANNAR se flink en kundige span landboukundiges, bevat dit waardevolle inligting oor:

Die keuse van ’n basterpakket vir jou plaas

Nuttige gewaswenke deur landboukundiges

Kultivarbeskrywings van al die saad wat PANNAR verskaf

’n Saadspasiëringsgids vir mielies en sonneblom

PANNAR se agronomiese ondersteuning aan die boer onder hoofde van Voorligting, Saadbehandeling, YIELDBOOST®-swam- en -insekbeheer, Gewasverbouingsriglyne en PANNAR Sprout™, wat die boer op die land toegang tot alle kennis gee wat hy nodig het om doeltreffend en winsgewend te boer

Die bestuur van geneties gemodifiseerde mieliebasters

Die Clearfield® onkruiddoderprogram vir sonneblom

Al PANNAR se belangrike kontakpersone en -nommers

Dit sal elke boer loon om ’n PANNAR-katalogus in die hande te kry.