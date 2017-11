Oos-Kaap se boere trek swaar

Oos-Kaap se boere wat onder droogtetoestande moet oorleef en wie se finansies op breekpunt is, kry geen ondersteuning vanaf die regering nie. Agri Oos-Kaap se president, Doug Stern, het ‘n sterk waarskuwing hieroor uitgereik. “Boere se kontantvloei is uitgeput as gevolg van die ergste droogte in 100 jaar,” sê Stern.

“Boere se skuld in Suid-Afrika het van R100-miljard tot sowat R150-miljard gestyg.”

Hy sê in die Oos-Kaap was die skuld te wyte aan die intensiteit van die droogte, hoër as gemiddelde temperature, swaar ryp en sterker as normale winde.

“Die noord-oostelike deel van die provinsie – die Barkly-Oos-, Lady Grey-, Aliwal-Noord- en Jamestown-gebied – het verwoestende brande gehad wat ongeveer 60 000 hektaar veld vernietig het. Groot boerderyverliese, insluitend lewende hawe, is deur boere gly,” sê Doug.

“Gelukkig het hulle goeie reën ontvang. Maar omdat die diere in ‘n swak toestand is, is ongeveer 5 000 kleinvee in die streek verlore weens die onlangse skielike koue.”

Vleispryse in die provinsie is nou baie hoog en kan nog verder in die toekoms verhoog.

Hy het gesê die provinsie se boere moes gedwing word om hulle dieregetalle drasties te verminder. “Sodra die droogte gebreek het, sal boere diere terughou om hulle kleinvee en kuddes te herbou, waardeur minder diere op die mark gebring word, wat vleispryse selfs verder kan verhoog,” sê Doug.

Volgens Doug, staar die besproeiingsgebied rondom Hankey en Patensie ook groot probleme in die gesig as gevolg van die uiters lae water in Kouga-dam.

“In die Langkloof, is boere se damme leeg en hulle appelbome kort dringend water.”

Hy het ook gesê die laaste strooi vir baie Oos-Kaap se boere sal die verhoogde arbeidskoste wees. Daar word gesê dat die Nasionale Minimumloon reeds volgende jaar 1 Mei 2018 sal styg.

“Ek glo wel dat ons boere weer op hulle voete sal kom. Oor die afgelope 20 jaar het landbouproduksie met 40% verhoog ten spyte van die droogte en die plaasaanvalle. Een van hierdie redes is die internasionale tegnologiese rewolusie soos die gebruik van hommeltuie.

“Daar het baie positiewe gedagtes gevloei by Agri SA se konferensie wat Agri SA en Agri Oos-Kaap in werking gaan stel in volgende jaar. Dit gaan tyd neem, maar verandering gaan kom,” sê Doug.

Bron: Bizcommunity