Ons praat oor beesrasse: Verhoog produktiwiteit op jou plaas met die Sussex-ras

Gehalte, winsgewendheid, vrugbaarheid en die kwaliteit vleis van ’n beesras is van groot belang vir enige goeie beesboer. Die Sussex-ras, een van die oudste beesrasse in die wêreld, het dit alles en meer.

Omdat die ras medium-vroeg ryp is, is dit uiters geskik vir kruisteling, veral met inheemse rasse soos die Afrikaner. Sussex se erfdwang verseker ook dat kruisraskalwers beter speengewigte en kapasiteit het. Daar is ook baie voordele om met ’n suiwer Sussex-kudde te boer, soos hulle groeitempo en dat die boer nie bulle van ’n ander ras hoef te koop om ’n kruisras vroulike lyn mee te onderhou nie.

Sussex staan volgens die telers beslis uit bo ander rasse, want in ’n onlangse proef het 17 maande oue Sussex-verse 370 kg gemiddeld, of 70 kg meer, as kommersiële kruisrasdiere van dieselfde ouderdom geweeg. Die temperament van die goed bespierde ras is ook sigbaar baie beter, wat minder arbeid verg en vervoer vergemaklik.

Die ras aard goed in die veld of in ’n voerkraal. Dit is baie keer moontlik om ou koeie in die laat somer reguit van die veld af as C3 te bemark. Dit gebeur dikwels dat koeie ’n lae koei-/ kalfgewigverhouding het omdat hulle gewig toeneem terwyl hulle hulle kalwers grootmaak.

Die teelwaarde van die ras is van die beste – die rasse IKP (interkalfperiode) is 416 dae en die kalfpersentasie is 90% en hoër. Sussex-speenbulletjies toon bogemiddelde groei. Die koeie produseer genoeg melk met ’n hoë bottervetinhoud wat lei tot hoër speengewigte en relatief vroeë volwassenheid.

Die koeie weeg tussen 520 en 620 kg en die bulle weeg gewoonlik min of meer 800 kg wanneer hulle twee jaar oud is. Die Sussex is ’n veelsydige ras wat maklik in verskeie ekostelsels vanaf warm of droog tot koue, bergagtige dele aanpas. Hulle het ook die grootste aantal sweetkliere van enige Britse of Europese ras.

Sussex-bulle is wyd beskikbaar teen redelike pryse en verskaf die beste en lekkerste vleis. Hulle bied sagte beesvleis van gehalte met ’n fyn tekstuur, ’n egalige laag vet en genoeg marmering vir die fynproewer. Die gehalte van Sussex-vleis is bevestig in ’n restaurant-verbruikerstoets in 2012 en 2013 waar daar bevind is dat Sussex se lendeskyf die beste is. Dit is gebruiklik vir Sussex-kalwers van mediumraamkoeie om op die ouderdom van ses of sewe maande teen tussen 200 en 230 kg te speen.

Die $X-brandmerk – ’n merk van gehalte

Jy hoef nie ver te soek om te sien of die bul wat jy koop werklik ’n Sussex is nie, want op elke geregistreerde, goedgekeurde Sussex-bul se linkerskouer is die $X-brandmerk. Slegs senior inspekteurs wat by die Sussexgenootskap geregistreer is mag hierdie brandmerk op bulle plaas nadat hulle die bulle deeglik geïnspekteer het.

Hierdie inspeksie vind deurentyd plaas en sluit die streng vereistes van visuele en funksionele korrektheid, asook die prestasiesyfers van die bul, in. ’n Bul sonder hierdie brandmerk is nie goedgekeur volgens die rasstandaarde van die Sussex-genootskap nie. Die $X-brandmerk is deur die Departement van Landbou geregistreer vir eksklusiewe gebruik deur die Sussex-genootskap.

Sussex se geskiedenis in SA

Die Normandiërs het die ras in 1066 in die Suide van Engeland aangetref. Die eerste Sussex-bees wat na Suidelike Afrika ingevoer is, was gedurende die eerste jare van die 21 ste eeu toe Alec Holm van Potchefstroom se Landboukollege na Engeland gestuur is om ’n beesras uit te kies wat die beste in Suidelike Afrika se toestande sal aanpas.

In 1903 is daar 20 Sussex-koeie ingevoer en weer in 1909, en teen 1920 is daar 82 Sussex-bulle aan boere in Suid-Afrika verkoop. Algaande het die telers besluit om beter skakeling onder mekaar te bewerkstellig en op 2 April 1920 is daar besluit om ’n vereniging te stig. Die wetgewing, reëls en regulasies is op 6 Mei van dieselfde jaar aanvaar en so is die Sussex Beestelersgenootskap van SA gestig. Dr HJ Orford is as die eerste president verkies. Die Genootskap het uit 19 lede met meer as 50 geregistreerde koeie bestaan.

Vir meer inligting oor hierdie produktiewe ras, kontak die Sussex Beestelersgenootskap by 051-410-0900, stuur vir hulle ’n e-pos na info@sussex.co.za of gaan na www.sussex.co.za.