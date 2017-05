Onmiddellike polisie-optrede geëis

Die feit dat die naaste boer se huis afgebrand is in Coligny nadat twee mense borgtog gekry het, is totaal onaanvaarbaar en TLU SA eis dat diegene wat skuldig aan brandstigting is, onmiddellik opgespoor en gearresteer moet word.

TLU SA se President, mnr. Louis Meintjes, sê dat sulke optrede absoluut nie geduld kan word nie. “Dit is verregaande dat ‘n bende gewoon reg in eie hande neem, en dit nogal terwyl die slagoffer niks met die hele hofsaak te doen het nie. Dit kom bowendien op minagting van die strafregstelsel.”

Mnr. Meintjes eis dat die polisie die dader op staande voet moet opspoor en toesluit, en aangesien hulle skynbaar geen respek het vir die regstelsel nie, moet hulle daarom ook geensins in aanmerking kom vir borgtog nie.

“Intussen moet die regering kennis neem dat geen wetsgehoorsame landsburger hoef toe te sien hoe sy lewe en eiendom bedreig of vernietig word nie, en as die regering en sy veiligheidsmagte nie kans sien om wet en orde te herstel en te handhaaf nie, moet hulle die reg van wetsgehoorsame burgers om lewe en eiendom te beskerm, respekteer,” sê mnr. Meintjes.

“Hierdie optrede is nie tot Coligny beperk nie,” sê hy.

Bron: TLU SA