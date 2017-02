Wolmark het verlede week gestyg

Op die 21ste wolveiling van die 2016/2017 seisoen het die Cape Wools merinowolmarkaanwyser met 1,9% gestyg en op 16196c per kg skoon gesluit.

Gemiddelde skoonwol prysaanwysers vir goeie kwaliteit lang vagwol (MF4/MF5) met ‘n treksterkte van 35 (NKT) was soos volg:

18 µ 19180 (+2,7%) 21 µ 14724 (+0,6%)

19 µ 17954 (+2,7%) 22 µ 14293 (+2,0%)

20 µ 16051 (+2,8%) 23 µ 14283 (+1,8%)

Die grootste kopers op die veiling was: G Modiano (2 797 bale), Standard Wool (1 547 bale). Lempriere South Africa (1 083 bale). Van die 6 655 bale wat aangebied is, is 6 608 bale verkoop (99%).

Die hoogste pryse van verkoopte wol op die BKB veiling was:

TOP 10 BKB PORT ELIZABETH Naam Area Besk. AWEX Tipe Mic Skoon NKT Vet Pryse 1. Fanie Landman Familie Trust Wakkerstroom AAH MWF4S.107 18.5µ 70,5% 36 13980c 2. A Burgers Wakkerstroom CL MWF5E.64 17.0µ 68,3% 43 13800c 3. A Burgers Wakkerstroom CL1 MWF5E.64 17.3µ 70,6% 43 13790c 4. A Burgers Wakkerstroom BL MWF5E.73 18.0µ 68,6% 45 13750c 5. DS Landman Wakkerstroom AMY MF5E.102 18.8µ 69,5% 37 13400c 6. DS Landman Wakkerstroom AAH MWF5S.108 18.6µ 70,7% 26 13230c 7. BA Mhlongo Wakkerstroom AM MF5S.80 18.8µ 68,6% 46 13190c 8. JH Naude Bethlehem AH MWF5S.69 18.4µ 68,5% 39 13090c 9. A Burgers Wakkerstroom CL MWF5E.61 17.8µ 67,4% 45 13060c 10. Fanie Landman Familie Trust Wakkerstroom AMY MF4E.63 18.7µ 70,2% 31 12980c

BKB wil graag bogenoemde kliënte gelukwens met hulle prestasies. Die volgende veiling vir die nuwe seisoen katalogus P2216 sal more op 15 Februarie 2017 plaasvind.

Bron: BKB