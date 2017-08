Oesrekords spat in die Pioneer Weeg en Wen-kompetisie

‘n Allemintige oes van 22,2591 ton per hektaar het aan Conrad Coetzee van Prieska die wenplek besorg in die Du Pont Pioneer Weeg en Wen-wedstryd in die kategorie vir mielies onder besproeiing. Hy het ‘n Pioneer-kultivar geplant, Phb 33Y74.

Amper nog meer ongelooflik is die wenoes in die droëland-kategorie – Johann Pistorius van Val (waar die jaarlikse Val Boeredag gehou word) het 16,0389 t/ha met sy PANNAR-kultivar, PAN 3292, gestroop.

In die sojaboon-afdeling is die magiese 4 t/ha-mikpunt finaal verpletter met Michael Allen van Middelburg se 4,8580 t/ha in die droëland-kategorie. Koos Uys van Bronkhorstspruit se sojabone onder besproeiing het ‘n wenoes van 6,2510 t/ha gelewer.

Hier is die volledige uitslae:

Mielies Droëland Wesstreek

Bernard Rabe van Fochville met 9,5448 t/ha (P2880BR)

Wenner: Thabo van Zyl van Bothaville met 11,3467 t/ha (DKC 78-79 BR)

Soja onder besproeiing

Joe du Plessis van Delmas met 5,3141 t/ha (RA 560 R)

Cobus Botha van Bergville met 6,050 t/ha (DM 5953 R)

Wenner: Koos Uys van Bronkhorstspruit met 6,2510 t/ha (RA 568 R)

Soja Oosstreek

Albert Kruidenier van Standerton met 4,7175 t/ha (AGC58007R)

Naas Rautenbach van Standerton met 4,7487 t/ha (AGC58007R)

Wenner: Michael Allen van Middelburg met 4,8580 t/ha (DM5953 R)

Soja Wesstreek

Cobus Grobbelaar van Bothaville met 4,4024 t/ha (PAN1623)

Thabo van Zyl van Bothaville met 4,4359 t/ha (PAN 1521)

Wenner: Bernard Rabe van Fochville met 4,4374 t/ha (DM6.8R)

Soja KZN

Mark Stein van Glencoe met 4,030 t/ha (PAN 1521 R)

Bruce Gibbings van Winterton met 4,1233 t/ha (SC Stanza)

Wenner: Cobus Botha van Bergville met 4,7326 (P64T39R)

Mielies Droëland Oosstreek

Erich Barry van Winterton met 13,9957 t/ha (P1745R)

Mark Stein van Glencoe met 14,4300 t/ha (P1745)

Wenner: Johann Pistorius van Val met 16,0389 t/ha (PAN 3292)

Mielies onder besproeiing

GP Olivier van Hartswater met 16,3881 t/ha (Phb 33Y74)

Zirk Scheepers van Cradock met 18,6862 t/ha (DKC 62-80 BR)

Izak van der Merwe van Phillipolis met 19,6598 t/ha (DKC 64-54 BR)

Wenner: Conrad Coetzee van Prieska met 22,2591 t/ha (Phb 33Y74)

Hier is die span wenboere wat sulke uithaleroeste behaal het.

Daar was tien persent meer inskrywings vir vanjaar se Pioneer Weeg en Wen-wedstryd as verlede jaar, wat verseker verband hou met die droogte in die vorige seisoen. Oor die algemeen was die opbrengste ook vanjaar aansienlik hoër as verlede jaar.

Die borge wat saam met Du Pont Pioneer die wedstryd aanbied, is John Deere, Syngenta, FNB, Santam en Senter 360.

Dow en Du Pont smelt saam

Tony Esmeralda van Du Pont Pioneer het by die geleentheid aangekondig dat die mededingingskommissie onlangs die samesmelting van Du Pont en Dow AgroScience goedgekeur het.

Hy sê dit sal boere in Suid-Afrika toegang tot nog meer saad-, oesbeskermings- en agronomiese tegnologie gee. Du Pont het die grootste genetiese saadbank in die wêreld en met Dow se oesbeskermingstegnologie daarby, kan opbrengste hand-oor-hand toeneem – in die laaste dekade of wat was daar alreeds ‘n 150% opbrengsverhoging. Dit moet tred hou met die bevolking wat elke dag met 150 000 mense groei!

Du Pont het wêreldwyd 4 000 navorsers in 25 lande op 6 kontinente. In die Delmas-omgewing is een van die maatskappy se vyf meganavorsingseenhede, wat Suid-Afrika op die voorpunt van tegnologie plaas. R100 miljoen is in die navorsingseenheid belê.