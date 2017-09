NWK wys nuwe bestuurshoof aan

Die direksie van NWK het aangekondig dat Theo Rabe (49) – die groep se finansiële direkteur sedert 2005 – aangestel is as hoof uitvoerende beampte vanaf 5 September. Hy het reeds die afgelope nege maande as besturende direkteur waargeneem.

“Die aanstelling spruit uit ʼn deursigtige proses wat oor etlike maande gestrek het en waarin eksterne spesialiste in die werwings- en assesseringsproses gebruik is. Die direksie is van mening dat sy finansiële kundigheid, eerstehandse kennis van die groep asook sy landbouspesifieke blootstelling wat strek oor 24 jaar, aansluiting vind by NWK se fokus op kernbesigheid, maar ook op toekomstige uitbreidingsgeleenthede,” het Heinrich Krüger, voorsitter van NWK, gesê.

Theo is ʼn geoktrooieerde rekenmeester met meer as 22 jaar senior bestuursondervinding op die kerfstok. Gedurende sy loopbaan het verskeie afdelings en funksionele dissiplines aan hom gerapporteer, ondermeer korporatiewe finansies, finansiering, interne oudit, kleinhandel, inligtingstegnologie en pluimveebedrywighede. Hy was ook nou betrokke by die ontwikkeling van die NWK Lojaliteitsprogram wat pas geloods is.

Voor hy by NWK aangesluit het as Direkteur Finansies in 2005, was hy verbonde aan Rainbow Chicken Beperk (nou RCL Foods Beperk) as streeksfinansiële bestuurder. Vroeër in sy loopbaan was hy senior rekenmeester by NTK en hoofbestuurder finansies en inligtingstegnologie by die destydse NLK.

Theo is getroud met Magda en het twee dogters en ʼn seun.

Bron: NWK