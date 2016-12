NWK vol verwagting oor nuwe seisoen

Ná vier droogteseisoene wat die westelike somerproduksiegebiede opeenvolgend getref het, het NWK die eerste ses maande tot 31 Oktober steeds teen ʼn matige wins afgesluit. Die huidige vervreemding van sekere verliesmakende besighede van die groep – sowel as ʼn verwagte normale produksieseisoen wat voorlê – sal egter help dat dié trae finansiële resultate nie in die tweede helfte van die finansiële jaar voortduur nie.

NWK het in die ses maande geëindig 31 Oktober ʼn inkomste van R1 097,2-miljoen (2015 – R1 052,5-miljoen) en ʼn nabelastingwins van R10,6-miljoen (2015 – R25,3-miljoen) gerapporteer. ʼn Nabelastingwins van R54-miljoen is uit die voortgesette bedrywighede behaal teenoor R46,8-miljoen in die vergelykende tydperk.

Landbou is nie ʼn eenseisoen-besigheid nie – en allermins ʼn sektor waarin die algemene ekonomiese en landboutoestande van produsente of landboubesighede oornag herstel. Na ʼn behoorlike evaluasie is die direksie van mening dat NWK ʼn lopende saak is. Sterk klem word deur die groep geplaas op konsolidasie, doeltreffende aanwending van hulpbronne en die bestuur van risiko’s. Die bestuur en personeel is ook daarop ingestel om NWK se klante te ondersteun om volhoubaar aan die nuwe produksieseisoen te kan deelneem, het Heinrich Krüger, NWK-voorsitter, gesê.

Bedryfsoorsig

Die volle effek van die droogte word in die huidige finansiële jaar ervaar en veral die graansegment is negatief daardeur geraak. Verder het die laat ontvangste van graan daartoe bygedra dat die segment se winste 30% swakker is as dié van die eerste ses maande in die vorige jaar. Die finansieringsegment presteer bevredigend en tensy die rand verder verswak, sal die prestasie van verlede jaar met die waardasie van buitelandse lenings nie herhaal word nie.

Handel vaar steeds goed te midde van kunsmis en meganisasie wat weens die uitdagende ekonomiese omstandighede onder druk is. Winste uit Afrika bly eweneens onder druk weens die droogte. Die nywerhede se resultaat is positief, hoofsaaklik weens die versekeringsinkomste by Epko Oil Seed Crushing. Dié gesamentlike onderneming se nuwe vergrote aanleg behoort in Mei 2017 in bedryf gestel te word. Die hoenderboerdery lewer steeds ʼn positiewe bydrae ten spyte van die verlaagde vraag na kuikens en hoë voerpryse.

Eindigende bedrywighede

Die bestuur het die finansiële resultate van Noordfed, Epko Oil Refinery (EPKOR) en Agrisig afstandwaarnemingsbesigheid as eindigende bedrywighede geklassifiseer. Onderhandelinge met die verkoop van die Noordfed-meule en die EPKOR-verfyningsaanleg is bykans afgehandel en die verwagting is dat die negatiewe resultate van die afgelope tyd nie in die tweede helfte van die finansiële jaar voortgesit sal word nie.

Vooruitsigte

Reën is in groot dele van NWK se bedieningsgebied ontvang. Die vertroue is dat die meeste produsente in staat sal wees om hul voornemende aanplantings te doen. Afhangende van die reën gedurende die huidige en komende maande kan ‘n normale produksieseisoen verwag word. Die handelsegment en Afrikabesighede behoort hierby te baat. Dalende voerpryse en ‘n verhoogde vraag na kuikens – gegrond op nuwe markte wat tans ontgin word – word in die volgende ses maande verwag, wat die hoenderboerdery se winsgewendheid sal verbeter. Weens die verwoestende droogte van die afgelope jare sal die groep en sy produsente egter steeds finansiële druk gedurende die huidige en volgende finansiële jaar ervaar. Ongeag die onlangse reënvalvlakke word die groep dus omsigtig bestuur.

Aangesien die vorige besturende direkteur, Danie Marais, aftreeouderdom sou bereik het teen vroeg volgende jaar, het die direksie sy versoek vir vervroegde uittrede op 30 November vanjaar aanvaar. Die finansiële direkteur, Theo Rabe, neem intussen waar tot tyd en wyl die werwing- en keuringsproses vir die vulling van ʼn hoof uitvoerende beampte-pos afgehandel is.

Dividend

Teen die agtergrond van die huidige omstandighede het die direksie besluit om nie op die stadium ʼn interimdividend te verklaar nie. Wanneer daar meer sekerheid oor die verloop van die huidige seisoen is, sal ʼn dividendverklaring weer oorweeg word.

Bron: NWK