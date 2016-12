Nuy Wynkelder se keldermeester aangewys as Worcester/Breedekloof Wynmaker van die Jaar

Nuy Wynkelder se keldermeester, Christo Pienaar, is as Worcester/Breedekloof se Wynmaker van die Jaar aangewys.

Hierdie gesogde toekenning, nou in sy vyfde jaar in die huidige formaat, word jaarliks aan ‘n wynmaker uit die Worcester en Breedekloof toegeken. “Dit is lekker om jou wyne te meet teen ander wyne uit dieselfde streek. Ons werk almal met baie van dieselfde natuurelemente, dit maak die kompetisie baie uniek,” sê Christo.

Die tweede plek is bekleë deur CP Conradie van Conradie Penhill en die derde plek is ingeneem deur Stettyn Kelder.

Wedstrydformaat en beoordeling

Die formaat van die kompetisie werk soos volg; elke kelder skryf drie tot vyf wyne in wat in hul proelokaal te koop aangebied word.

Die kategorieë waarin die wyne beoordeel word, is chenin blanc, chardonnay, sauvignon blanc, rooi- en witversnitte, pinotage, cabernet sauvignon en gefortifiseerd. Die onafhanklike beoordelingspaneel bestaan uit vyf lede wat dan die wyne blind proe. In elke afdeling word die Top 5 aangewys. Die wynmaker wat die beste punte behaal in die onderskeie afdelings word as “Wynmaker van die Jaar” aangewys.

Die jaar se beoordelaars was:

Tom Block (Sameroeper) – Kaapse Wynmeester

Nina-Mari Bruwer – Kaapse Wynmeester

Danie Marias – Wynmaker by Windmeul Kelders

Francois van Niekerk – Wynmaker by Wellington Wines

Cobie Viljoen – Konsultant Wynmaker in Hermanus