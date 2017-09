Nuwe voertuigverkope vir Augustus 2017 is positief

Ford-verkope het in die hoogs mededingende Suid-Afrikaanse nuwe voertuigmark in Augustus 2017 merkbare winste bereik. Naas die Ford Ranger, is die gunstelingmodelle Ford Everest, EcoSport, Fiesta en Figo.

Ford het ‘n totaal van 6 482 voertuie in Augustus 2017 verkoop wat dit die maatskappy se tweede beste maand vir die jaar maak. 6 634 voertuie is in Januarie vanjaar verkoop. Dit het Ford in staat gestel om ‘n aandeel van 13,2% van die totale bedryfsverkope (49 222) te eis vir die maand.

Die gewilde Ford Ranger het sy dominansie van die segmente met dubbelkajuit- en verlengde-kajuit ligte kommersiële voertuie (LCV) voortgesit. Vir die afgelope drie jaar is die Ford Ranger ‘n topverkopermodel in die uiters gewilde dubbelkajuit- en verlengde taxi-LCV-segmente. In Augustus was die totale binnelandse verkope 2 566 eenhede. ‘n Verdere 3 079 plaaslik-gemonteerde Rangers is na Europa, die Midde-Ooste en Afrika-markte uitgevoer.

Hulle sportnutsvoertuig (SUV), die Everest sewe-sitplek, het hulle tweede beste verkope vir die jaar behaal met 536 eenhede.

Verskeie van Ford se passasiersmotormodelle het ook aansienlike winste aangeteken en het hulle beste volumes vir die jaar bereik. Beide die EcoSport en die Fiesta het die maand geëindig op dieselfde telling van 1 071 eenhede wat verkoop is. Figo verkope het met 50% geklim teenoor Julie.

Die Ford Mustang het sy tweede beste verkope vir die jaar gehad.

“Dit is bemoedigend om verskeie Ford-naamplaatjies te sien wat vanjaar hulle beste verkope behaal,” sê Neale Hill, direkteur van Bemarking, Verkope en Dienste vir Ford Motormaatskappy in Sub-Sahara Afrika-streek.

Bron: Ford Motormaatskappy