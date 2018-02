Nuwe tegnologie: Hurwitz Farming maak kuilvoer nóg nuttiger

Die droogte het weer bewys dat ‛n goeie voorraad kuilvoer vir enige boer met diere goud werd kan wees. Al hoe meer vleisbeesboere sien ook die waarde van kuilvoer in. Dit is geen wonder nie want hierdie waardevolle, tuisgemaakte voerbron se vertering en voedingswaarde is hoog en dit bevat baie ruvoer. Boonop is dit maklik om in rantsoene te meng sodat vleisboere nie anders kan as om hierdie proses hulle eie te maak nie.

Kuilvoermaak is egter ‛n gespesialiseerde taak en dit kan maklik verbrou word. Jarren Hurwitz en sy broer, Simeon, van Hurwitz Farming boer buite Davel op die Hoëveld en hulle verstaan dat hulle boerdery moet groei en verbeter om te bly voortbestaan. Om gehalte kuilvoer te maak is een van die gebiede waarop hulle sterk ontwikkel.

Jarren sê: “’n Paar jaar gelede het ons nog volgens die ou tegniek kuilvoer vir ons voerkraal en Boran-beeste gemaak. Ek het na moderner maniere begin kyk om die wisselende gehalte in ons kuilvoer uit te skakel. Op ’n Donderdag het daar ’n paar konsultante na my plaas gekom. Hulle het my kuilvoerhope bekyk, dit gekritiseer en weggery. Ek het net daar en dan ’n vlugkaartjie op my rekenaar gaan bespreek en die Saterdag was ek in Duitsland. Ek het na toerusting en moderne maniere gaan kyk en tyd bestee om dit deeglik te ondersoek.

“By Budissa Bag het ek die antwoord op my probleem gekry. Ons het hulle masjien en sakke gekoop. Dit werk so suksesvol dat ons nou ook kuilvoerversakking aan ons kliënte kan bied deur Hurwitz se kontrakteursafdeling, Green Star Contractors. Vandag kan ons vir onsself en vir ander boere kuilvoer van die allerbeste gehalte lewer. Ons is ook nou die agent vir Budissa Bag in Suid-Afrika,” sê Jarren.

Twee van die sleutelpunte van kuilvoermaak is dat die kuilvoer styf vasgetrap of vasgepak moet wees, en dat alle lug uit die kuilvoer gehou moet word. Aan hierdie twee vereistes voldoen Budissa Bag uitmuntend, want ’n flukse masjien stop die kuilvoer knus in ’n lang sak waar dit honderd persent lugdig gehou word.

Hurwitz Farming het onlangs ’n groot Kuilvoertegnologie-Boeredag gehou en boere vanoor die hele land het dit bygewoon. Verteenwoordigers uit ander dele van die wêreld is ook genooi om met die boere te kom praat en daar is ook ’n paar demonstrasies gehou.