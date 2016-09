Nuwe geveg in die stryd teen renosterhoring- en ivoorsmokkelaars

Op Wêreldrenosterdag, begin die Endangered Wildlife Trust (EWT) ‘n nuwe stryd in die geveg teen renosterhoring- en ivoorsmokkelars. Die EWT se deskundige snuffelhonde, naamlik Belgiese malinois, Renaldo, en Duitse herdershond, Condor, het die afgelope twee jaar hulle vaardighede in die opsporing van renosterhoring en ivoor in die pakhuise by die OR Tambo Internasionale Lughawe geslyp.

Die honde is opgelei om renosterhoring en ivoor met behulp van die Mechem Explosive en Drug Detection System (MEDDS) op te spoor. Kirsty Brebner, EWT se renosterprojekbestuurder, beskryf dit as iets heeltemal nuut.

Met konvensionele opsporing snuif honde fisies die teiken, of dit nou in tasse, pakkette, voertuie of enige ander medium gebruik word.

MEDDS-tegnologie gebruik ‘n opsporingstelsel waardeur lug uit ‘n houer getrek word deur ‘n vakuumpomp aan ‘n spesiale filter te gebruik. Die lugmonster word dan na die hond geneem om daaraan te ruik en te sê of daar renosterhoring of ivoor in is. Hierdie metode is oorspronklik vir dwelms en plofstof ontwikkel en is baie suksesvol gebruik, veral waar dit moeilik is vir konvensionele opsporingshonde om te werk, soos skeepshawens.

Nick van Loggerenberg, Afri Guard se opleidingsbestuurder sê: “Die opleiding van die honde het regtig glad verloop, aangesien hulle reeds op die renosterhorings en ivoor ingeprent is. Ons het hulle opgelei deur die MEDDS-stelsel te gebruik en het geëksperimenteer met die klimaatsverandering en verskillende soorte houers. Die metode werk.”

Die werk is moontlik gemaak deur die ondersteuning van Afri Guard, TRAFFIC, Royal Canin, Hollard Pet Insurance, en Relate.

Bron: Endangered Wildlife Trust

Foto: Renaldo