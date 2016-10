Nuutste oesskattings: meestal laer as verlede jaar

Die finale produksieskattings vir kommersiële somergewasse vir die 2015/2016 seisoen is onlangs beskikbaar gestel. Die finale produksieskatting vir kommersiële mielies is 24,3% laer as verlede jaar.

Skattings vir sonneblom is 13,9% hoër as verlede jaar terwyl sojabone 30,7%, grondbone 69,7%, graansorghum 38,5% en droë bone 51,7% laer is as verlede seisoen.

Die verwagte opbrengs vir kommersiële witmielies is 3,87 ton per hektaar teenoor 3,75 ton per hektaar verlede jaar. Die verwagte opbrengs vir kommersiële geelmielies is 4,35 ton per hektaar teenoor die 5,75 ton per hektaar van die verlede jaar.

Die verwagte opbrengste vir die ander somergewasse is: sonneblom (1,05 ton per hektaar), sojabone (1,47 ton per hektaar), grondbone (0,83 ton per hektaar), graansorghum (1,53 ton per hektaar) en droëbone (1,03 ton per hektaar).

Die wit: geel split vir kommersiële produksie van mielies is na raming 43% wit en 57% geel, in vergelyking met die 48:52 verhouding verlede jaar. In terme van die kommersiële produksie van mielies per provinsie, is 30,1% van die produksie na raming vanaf Mpumalanga, 28,1% vanaf die Vrystaat en 14,2% van die Noordwes.

Trekkerverkope

Die 623 eenhede wat in September verkoop is, is 2,2% minder as die 637 eenhede wat verlede September verkoop is. (Uitvoerverkope is uitgesluit hiervan.)

Huidige bedryfskattings vir 2016 se trekkerverkope is tussen 15 en 20% laer as in 2015.

Die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie-assosiasie (SAAMA) se persverklaring in September sê die volgende: “Met die El Niño-effek wat amper verby is en in ‘n swak La Niña effek kan omswaai is die land is in ‘n beter situasie in terme van vooruitsigte vir die komende somerseisoen as wat dit twaalf maande gelede was. Maar reën word steeds benodig.”

Stroperverkope

Stroperverkope in die drie maande tot einde September was aansienlik (26,1%) laer as verlede jaar. Die algemene jaar-tot-jaar stroperverkope is 19% laer as verlede jaar.

Bron: AGFACTS nuusbrief