Nuut in Suid-Afrika: Nuwe enjinolie met hoë werkverrigting perfek vir boere

Goeie nuus vir boere is dat Chevron Suid-Afrika ’n nuwe topvlak-dieselenjinolie bekend gestel het wat spesifiek ontwerp is om die werkverrigting van toerusting in die plaaslike mark te optimaliseer en bedryfskoste te verminder.

Die nuwe Caltex Delo® 400 MGX SAE 15W-40-olie, wat met ’n gevorderde, rewolusionêre formule spog, sal by die maatskappy se plaaslike smeermiddelvervaardigingsaanleg in Durban vervaardig en vandaar versprei word. Die aanleg se topvlak-basisoliesentrum, met ’n vervaardiging-, berging- en infrastruktuurvermoë van wêreldgehalte, lewer ’n sleutelbydrae tot plaaslike ekonomiese groei.

Chevron se wêreldwye bestuurder van kommersiële handelsmerke, Leonard J Badal Jr, sê: “Ou én nuwe dieselenjins sal by die verbeterde formule baat vind. Toerusting en vlooteienaars hoef nou slegs één swaardiens-enjinolie te gebruik wat doeltreffende werkverrigting bied, ongeag of die betrokke enjin se brandstof ’n hoë of lae swaelinhoud het. Die produk is ontwikkel om te help om uitlaatgasreulasies na te kom, en voldoen aan die vereistes en werkverrigtingspesifikasies van die plaaslike mark se OTV’s (oorspronklike toerustingvervaardigers).

“Aangesien die Suid-Afrikaanse streek ’n verskeidenheid diesel met ’n hoë en lae swaelinhoud – van 5000 dpm tot 50 dpm – bied, besef ons dat ons ons topvlak- Delo®-produkreeks se unieke pluspunt moet beklemtoon.

“Die bekendstelling van die Caltex Delo® 400 MGX getuig van Chevron se verbintenis om vernuwende produkte aan klante te verskaf wat werkverrigting laat styg, bedryfskoste laat daal en verseker dat hulle dieseltoerusting glad bly loop. Die nuwe produk se werkverrigting is deeglik saam met diesel met ’n hoë én lae swaelinhoud getoets ten opsigte van die vermoë om skadelike sure te neutraliseer en alkaliniteit tydens verlengde dreineringsintervalle te handhaaf,” sê Leonard.

Chevron benut ISOSYN®-tegnologie om hulle topvlak-produkte te formuleer. Met hulle formuleringskennis kombineer hulle hoëklas-basisolies met hoëwerkverrigting-bymiddels om beskerming aan dieselenjinonderdele te verleen. Die produk doen weg met roet en bied slytasiebeskerming en slyk-oliebeheer om die enjinlewe te verleng en olieverbruik te help verminder.

Die smeer- en koelmiddels in Caltex se Delo®-produkreeks bied beskerming, werkverrigting en waarde-vir-geld uit die boonste rakke. Dit geld vir diesel-aangedrewe toerusting, op of van die pad af, in bedrywe wat wissel van handelsvervoer, konstruksie en mynwese, tot landbou en kragopwekking.

Die streeksakebestuurder vir verkope in Suider-Afrika, Fabian Magerman, som dit soos volg op: “Ons nuwe produk, wat op veeleisende werkstoestande gemik is, is ’n beduidende verbetering van die Caltex Delo®-handelsmerk. Caltex Delo® 400 MGX stel dit ten doel om ons klante en sakevennote se verwagtings ten opsigte van toerusting in hoë en lae swaelinhoud-omgewings in alle segmente te oortref.”

Hy voeg by: “Caltex Delo® met ISOSYN®-tegnologie vaar deurlopend beter as die jongste API- en OTV-spesifikasies. Ons sakevennote in hierdie mededingende ekonomiese omgewing kan rustig voortgaan in die wete dat daar ’n eenproduk-oplossing vir hulle toerusting se werktyd, betroubaarheid, verminderde staantyd en die allerbelangrike verlaagde bedryfskoste is.”

Meer oor Chevron Suid-Afrika (Edms) Bpk

Chevron Suid-Afrika is ’n filiaalmaatskappy van die Chevron Korporasie, die wêreld se tweede-grootste geïntegreerde energiemaatskappy, wat sy produkte in Suid-Afrika bemark onder die Caltex-handelsmerk. Dit bied ook smeermiddelvermenging en basis-olieberging en bemark Caltex Havoline en Caltex Delo aan verbruikers regoor die land.

Vir meer inligting, besoek www.caltexdelo.com of jou naaste Caltex Delo-handelaar. Skakel ook kliëntediens by 0860-300860.