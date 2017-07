Nog uitbrekings van voëlgriep in SA

Die hoogs aansteeklike Avian Influenza H5N8-virus is in nog twee plekke in Suid-Afrika bevestig, wat die totaal van hierdie uitbrekings in SA na vier bring. Die nuwe plekke waar daar voorvalle was, is by hoenderplase in Gauteng en Mpumalanga.

Die twee plase is onmiddellik onder kwarantyn geplaas deur die staatsveearts. Die kwarantyn sluit in: ‘n verbod op die beweging van hoenders en hoenderprodukte op en af van die plase.

Hierdie siekte is nie skadelik vir mense nie en die hoenders wat geraak is, is ‘n baie klein persentasie van die totale hoenders in SA.

SAPA (Suid-Afrikaanse Pluimvee-vereniging) en die Pluimveesiektebestuursagentskap (PDMA) ondersteun die moeite wat deur die Suid-Afrikaanse Veeartsenykundige Dienste gedoen word om die siekte te beheer.

Alle rolspelers in die pluimveebedryf wat betrokke is by die verkoop en koop van lewende hoenders moet aan die registrasieproses en ander wetlike vereistes voldoen om die gevaar te bekamp.

Hoender en hoenderprodukte wat geregistreer is as Avian Influenza-vry word steeds uitgevoer na lande wat die waarborge daarvoor aanvaar.

Die publiek word aangeraai om liewer nie nou enige hoenderskoue en -veilings aan te bied nie. Indien mense daarmee wil voortgaan moet hulle met die staatsveearts in verbinding tree.

Indien boere vermoed dat die siekte voorkom, moet dit dadelik aangemeld word.

Bron: Departement van Landbou en SAPA