Nog hoogtepunte van HuntEx

HuntEx gaan oor jag en wapens, maar een van die groot struikelblokke in die weg van geesdriftiges is al die burokratiese en wetlike rompslomp met betrekking tot vuurwapenlisensies, asook die finansiering en versekering van aankope.

Verskeie diensorganisasies wat hiermee kan help, was ook by die skou.

Legally Armed

Het jy geweet jy kan ‘n bykomende lisensie op jou huweliksmaat se vuurwapen bekom, sodat julle altwee die wapen wettig kan benut? Die span van Legally Armed het baie nuttige inligting soos hierdie op die punte van hulle vingers, sê Bernu van den Heever (tweede van links). Legally Armed kan vanuit hulle hoofkantoor in Bloemfontein of enige van hulle 23 takke help met enige iets rakende die regsapsekte van vuurwapens, sekuriteitsaansoeke, in- en uitvoer van wapens en ondersteuning aan handelaars. Besoek hulle webwerf by www.legallyarmed.co.za.

RifleSure

Jag en enige ander vorm van boerdery is nie goedkoop nie en hou verseker risiko’s in, maar dit is ook waarom daar gespesialiseerde versekering beskikbaar is vir boere en jagters. Frik Nel van RifleSure (Brilliant Broker Holding) sê hulle hanteer enige vorm van landbouversekering, ook oesversekering, en hulle het landwyd kliënte. Meer inligting is beskikbaar by www.riflesure.co.za.

Wildman Hunting & Outdoor

Wildman Hunting & Outdoor was een van die treffende uitstallings by HuntEx wat besoekers sommer by die hoofingang begroet het. Daar is 15 winkels in die groep en hulle fokus veral op jag en gewere. Hulle het ook skietbane en doen skietopleiding asook taktiese- en sportskiet.

Peerfin

By Wildman is daar vele toebehore en toerusting wat enige jagter kan begeer en gelukkig hoef dit nie by begeer te bly nie. Met die finansieringsbeen, Peerfin, kan jy finansiering bekom vir enige aankoop van meer as R10 000. Jy kan kies of jy oor drie, ses of twaalf maande wil terugbetaal en gewoonlik gee dit jou ook kans om jou wapenlisensie vir jou spesifieke aankoop te bekom terwyl die wapen veilig in Wildman se kluis bly. Peerfin gee ook aan beleggers die geleentheid om geld voor te skiet vir ander wat finansiering nodig het waarop ‘n stewige opbrengs van 14% verdien kan word. Dit is ‘n veilige belegging, want die bate bly in Wildman se besit tot dit afbetaal is. Peerfin is ‘n geregistreerde finansieringsmaatskappy, sê Amanda Aldum. Besoek gerus www.peerfin.co.za.