NMR maak veehantering kinderspeletjies

Van die ratsste speenkalf tot die stewigste stoetbul het geen wegkomkans as hy eers sy kop by een van NMR Engineering se nek- en lyfklampe ingesteek het nie. Pieter Herbst, vroeër van Link Seed en nou voltydse beesboer naby Greytown, sê met NMR Engineering se toerusting kan hy sy vee lag-lag hanteer, selfs sonder hulp. Hy het ’n hele klomp van NMR Engineering se kenmerkende blou beeshekke wat hy kan gebruik om in ’n kits ’n stewige kraal te bou, as drukgang in te rig of tydelike kampe enige plek op die plaas te maak.

Pieter geniet die vervoerbaarheid van die hele veehanteringstelsel. Hy sê dit is maklik om die laaibank saam met ’n vraggie hekke agter op ’n bakkie te laai en dan kan jy enige plek stop om beeste te laai. Die nek- en lyfklamp is ’n bietjie swaar – juis omdat dit so stewig is – maar dit kan ook vervoer word as dit nodig is. Hy vertel: “Toe ek net as stokperdjie met die beesboerdery begin het, moes ons eenkeer uitjaag plaas toe om te help met ’n bees wat tussen ’n trok en tuisgemaakte laaibank ingeval het. My vrou het haar voet neergesit en gesê as ek met ordentlike beeste wil boer, moet ek ordentlike toerusting kry.”

Pieter het baie rondgekyk en uiteindelik by NMR Engineering op Mooirivier gaan aanklop. Hy was aangenaam verras met die vriendelikheid, ondersteuning en vakmanskap wat hy daar raakgeloop het. Hy sê Chari Liebenberg en haar span verstaan boere se behoeftes en jy kan vir hulle gaan sê wat jy nodig het. Hulle luister ook na voorstelle en is bereid om sinvolle aanpassings te maak.

Die staal wat vir die vervaardiging van alle produkte gebruik word, is dikker as dié van die meeste ander veehanteringstoerusting op die mark en elke stuk word netjies afgerond met geen skerp hoekies of slordige sweiswerk wat diere kan seermaak nie. Pieter het reeds baie geld, tyd en werk in sy Bonsmara-stoet belê en die laaste ding wat hy wil hê is dat diere moet seerkry of onnodige spanning moet ervaar net omdat mense sukkel om hulle te hanteer.

Die klamp werk veral goed vir hom, omdat jy sommer ook die skaal binne-in die klamp kan opstel. Dit beteken jy kan ’n dier weeg terwyl hy of sy behandel word, of jy kan die diere sommer net weeg terwyl hulle deurloop kraal toe. Dit maak hulle ook minder verskrik vir die klamp. Die nekklamp werk meganies, maar met die palratstelsel is dit ’n een-armwerk en jy kan ook voel of die klamp reg pas om diere van verskillende groottes stewig vas te hou sonder om hulle seer te maak. As ’n dier regtig rusteloos is, kan jy die lyfklamp ook inspan om hom of haar onroerbaar vas te hou.

Die u-vormige tralies aan die kant het elk sy eie meganisme wat losgemaak kan word sodat die tralie laat val kan word om enige plek op die dier se lyf by te kom. Indien die hoewe of bene behandel moet word, is daar onder ook valklappe wat een-een laat sak kan word om toegang te verleen. NMR Engineering is een van die oudste vervaardigers van toerusting vir die voer en hantering van vee in die land. Dit is in 1968 gestig as NMR Manufacturing en in Maart 2000 het Chari Liebenberg die handelsnaam NMR Engineering bekom. Met versigtige bestuur en goeie kliëntediens het hulle reekse aansienlik verbeter en uitgebrei.

Jy kan regstreeks met die vriendelike mense van NMR Engineering gesels of jou naaste landbouhandelswinkel nader om jouveeboerdery makliker te maak. Kontak die eienaar, Chari Liebenberg, by 082-890-6269, 033-263-1056 of chari@nmreng.co.za of besoek www.nmreng.co.za om na die volledige reeks toerusting te kyk.