N1 4x4 maak jou Toyota nog nuttiger

’n Boer wat ’n Toyota Land Cruiser ry, besit nie net die beste werksesel op die plaas nie, maar kan enige 4×4-roete met dié bakkie aandurf. Land Cruiser is bekend vir ’n lang leeftyd, maar hy moet nou en dan versien word om seker te maak hy hou die volgende tien jaar.

Goeie nuus is dat boere nie ver hoef te soek na die beste plek vir al hulle Toyota-benodigdhede nie, want N1 4×4 bied net die beste diens vir die boer. Hulle vier vanjaar hulle 21ste jaar van puik diens aan die boer en ander 4×4 geesdriftiges.

N1 4×4 verskaf nuwe, gebruikte en herboude onderdele vir enige Toyota 4×4-voertuig. Dit is maklik om hulle te kry: Ry vanaf Pretoria noord met die die N1 en na so 25 kilometer pryk hulle duidelik aan die linkerkant. Mense ry van heinde en ver daarheen vir veral tweedehandse en ou onderdele, maar vir diegene wat nie so ver wil ry nie, het N1 4×4 ook ’n tak in Montana.

“N1 4×4 is so bevoorreg om die oudste Land Cruiser in die land in hulle besit te hê,” sê André Changuion, sake-ontwikkelaar van N1 4×4. “Dié FJ25-model van 1959 maak ander Land Cruiser-liefhebbers baie jaloers.”

Cliff Weichelt het in 1995 gesien dat daar ’n behoefte aan Land Cruiser- en 4×4 Toyota-onderdele was en het N1 4X4 tot stand gebring om in daardie behoefte te voorsien. Vandag het N1 4×4 ’n groot kliëntebasis in Afrika en internasionaal. Talle tevrede kliënte reken op hulle vir die verskaffing van nuwe en gebruikte of herboude onderdele.

Wat bied N1 4×4 alles?

N1 4×4 verskaf herboude ewenaars, enjins en ratkaste, hulle het ’n groot verskeidenheid gebruikte onderdele, doen herstelwerk en onderhoud, en bou gespesialiseerde mynbouvoertuie.

Onderdele

In die ruim, netjiese pakhuis is ’n wye reeks van meer as 12 000 nuwe, gebruikte en herboude onderdele. Alle enjins, ratkaste, ewenaars en verskeie ander Toyota-komponente word herbou in N1 4×4 se volledig toegeruste werkswinkel. Hulle gespesialiseerde span werkers het die kundigheid wat ’n top gehalte produk vir die boer verseker.

Hulle hou nuwe en gebruikte onderdele vir Land Cruiser, Hilux en ander Toyota 4×4’s aan wat hulle by plaaslike en internasionale markte verkry.

Werkswinkel vir herstelwerk

N1 4×4 se werkswinkel bestaan uit drie afdelings wat enjins, ratkaste en ewenaars opknap of herbou. Hulle bied die boer ’n omvattende diens en herstelwerk aan sy Land Cruiser en 4×4 Toyota’s.

“Ons toets eers die enjin om uit te vind wat gedoen moet word, dan word hy herbou. Daarna word die enjin weer getoets om te kyk vir olielekke ensovoorts,” sê Schalk van Jaarsveld, verkoopsbestuurder. Ratkaste en ewenaars word ook herbou. Baie kliënte is opgewonde oor die brandstof wat hulle bespaar nadat N1 4×4 hulle nuwe V8-Land Cruisers se ewenaarverhoudings verander het.

Nog ’n gewilde diens wat N1 4×4 lewer is om ’n dienspakket (service kit) te verskaf vir kliënte wat dit verkies om hulle bakkies self by die huis te versien.

“Boere kan die hele pakket net so koop en dan hulle Cruisers of bakkies self diens wanneer nodig,” sê Schalk.

Passentrum

By hierdie sentrum kry die boer bykomstighede vir sy 4×4. Veral die Dobinsons 4×4-veringstelsel is baie gewild by boere. “Dobinsons is uiters betroubaar in selfs die mees uitdagende omstandighede,” sê André.

N1 4×4 het ook bosbrekers, kantstampstawe, sleepstange, rolstawe, langafstandsbrandstoftenks, kolligte, dakrakke en vele meer om die boer se 4×4 reg vir ’n volgende avontuur te maak.

Tawwe Tienies vir myne

Mynbou stel spesiale uitdagings aan voertuie, en daarom het N1 4×4 ’n afdeling wat spesialiseer in die bou van mynvoertuie. Voertuie wat reeds aan myne verskaf is, word ook herstel en herbou.

“Al Toyota se sterkste komponente is oor die jare bymekaargevat om die mynvoertuig te bou,” sê Schalk. Mynvoertuie moet aan ’n veiligheidsgradering voldoen. As die bestuurder probeer om vinniger as 20 km per uur te ry, stop die voertuig vanself om veiligheid by die myn te verseker. As die deur van ’n mynvoertuig sonder rede oopgaan, stop die voertuig ook vanself.

Al die mynmodelle word met dieselfde enjins, ratkaste, ewenaars en swaar Dobinsons-veerstelsels gebou met die oog op maklike instandhouding van die mynbouvloot. Gaan kuier gerus by N1 4×4 en ervaar self waarom hulle gesien word as die “Eenstopwinkel vir Cruisers en alle Toyota 4×4’s.

Kontak die N1 4×4-verkoopspan by 012-545-0200 of e-pos andre@n14x4.co.za om meer inligting oor N1 4×4 te kry, sodat jou Toyota volgende keer daar ’n draai kan gaan maak. Besoek hulle webwerf by www.N14x4.co.za.