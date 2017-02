‘n Swak band kan jou lewe kos

Voertuigbande bly ‘n gevaarlike komponent van enige voertuig wat soms misgekyk word en dan tot ernstige gevolge kan lei.

So sê die Automobiel Assosiasie (AA) wat gereageer het op ‘n dodelike ongeluk op die N1 in Midrand vroeër die week, waar verslae gewys het dat die ongeluk deur ‘n gebarste band veroorsaak is.

Minstens een persoon is dood en 11 ander is beseer, sommige van hulle kritiek, nadat ‘n taxi op die snelweg gerol het. Sommige van die slagoffers is per helikopter na die hospitaal geneem.

“Bande is baie belangrik. Hulle is die enigste ding tussen jou en die pad en as gevolg daarvan is dit belangrik om te verseker dat hulle altyd in ‘n goeie toestand is. ‘n Band wat glad, te styf of te pap is, is gevaarlik,” sê die AA.

In terme van Regulasie 212 van die Wet op Nasionale Padverkeer moet bande ten minste ‘n 1 mm loopvlak hê en as dit onder daardie syfer is, kan motoriste ‘n boete kry. Sommige bande dra aanwysers in die loopvlakpatroon om te wys wanneer die diepte minder as 1,6 mm is. Die band moet dan dadelik vervang word. Verweerde bande sal ook ‘n invloed hê op die vermoë van die voertuig om tot stilstand te kom.

‘n Eenvoudige manier om dit te toets is om ‘n vuurhoutjie horisontaal in die loopvlak op die band te plaas. As die vuurhoutjie gelyk is, is die loopvlak nog goed. As die vuurhoutjie uitsteek/sigbaar is op die loopvlak, is dit tyd vir ‘n nuwe band.

Nog ‘n belangrike onderhoudsroetine om na te kyk is die lugdruk in jou bande. Pap bande kan bars, het meer rolweerstand en sal jou brandstofverbruik verhoog. Oor-opblaas verminder die absorberende krag van die band, wat dit meer vatbaar maak vir impak, indringing en skuur. Te stywe bande beteken ook daar is minder kontak met die pad se oppervlakte wat ‘n negatiewe invloed op padhantering het.

“As jy nie seker is van die korrekte druk vir jou bande nie is daar verskeie maniere waarop jy kan kyk. Daar behoort ‘n plakker in jou kar te wees, gewoonlik aan die binnekant van die bestuurder se deur, wat die korrekte banddruk aandui. Motoriste kan ook hulle handleiding van die motor nagaan. Daar moet net gereeld na bande gekyk word,” raai die AA aan.

Motoriste moet ook gereeld die wielsporing en wielbalansering van hulle bande nagaan. Goeie wielsporing verminder die slytasie van die bande en verseker dat die voertuig reguit sy reistog kan aanpak sonder om na een kant van die pad toe te trek.

Padgevare soos slaggate, klippe op die pad, oorblyfsels van ‘n ongeluk en hoë randstene is daaglikse gevare vir bande en moet vermy word.

Motoriste moet aan die begin van hulle reis na hulle bande kyk en nie eers aan die einde nie. “As jy gereeld jou bande nagaan sal jy weet wat hulle toestand is voor jy ‘n reis aanpak,” sê die AA.

Bron: AA