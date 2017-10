‘n Studie wys ander voordele van hondsdolheidsinenting uit

Navorsers vind minder sterftes onder honde in Suid-Afrika wat wel vir hondsdolheid ingeënt is. Die hondsdolheid-entstof is uiters doeltreffend om hierdie dodelike siekte by honde te voorkom, maar nuwe navorsing, befonds deur Morris Animal Foundation, toon dat die entstof ‘n positiewe uitwerking op die algehele gesondheid van die honde kan hê en veroorsaak minder vrektes aan ander siektes by diere.

Die onverwagte bevinding kan gevolge vir hondsdolheidbeheerprogramme hê en die navorsers wil nou die uitwerking van die entstof op mense bestudeer.

Dr Darryn Knobel, medeprofessor van Epidemologie en Bevolkingsgesondheid aan die Ross Universiteit se Skool vir Veterinêre Geneeskunde, het onlangs sy navorsingsresultate in die tydskrif Vaccine gepubliseer.

Die studie het getoon dat hondsdolheid-inenting die risiko van dood van enige oorsaak met 56% in honde wat 0 tot 3 maande oud is verminder.Terwyl alle honde se sterftes verlaag het was dit die meeste by jong honde. Dr Knobel se studiegebied het ‘n arm streek in SA ingesluit waar aansteeklike siektes, insluitende hondsdolheid, ‘n algehele bedreiging vir beide mense en honde is.

Die navorsingspan het tot die gevolgtrekking gekom dat die afname in sterftes nie alleen as gevolg van die beheer van hondsdolheid kan wees nie.

“Ons het tot die gevolgtrekking gekom dat die hondsdolheid-entstof ‘n nie-spesifieke beskermende effek by honde kan hê, miskien deur die immuunstelsel te versterk, om beter verdediging teen ander onverwante siektes te bied,” sê dr Knobel.

“‘n Soortgelyke verskynsel is by kinders waargeneem, hoewel dit steeds deur meer defnitiewe proewe gestaaf moet word.”

Hondsdolheid bly ‘n wêreldwye gesondheidsbedreiging met tienduisend menslike sterftes, meestal in Asië en Afrika. Honde is die hoofbron van menslike hondsdolheidsterftes, so hondsdolheidbeheerprogramme is noodsaaklik vir beide honde en menslike gesondheid.

Dr Knobel hoop om sy studies voort te sit in samewerking met veterinêre immuniteitskundiges en aansteeklike siekte spesialiste.

“Morris Animal Foundation is trots om die werk van dr Knobel in hierdie kritieke belangrike gebied van dier- en mensgesondheid te ondersteun,” sê John Reddington, president en besturende direkteur van Morris Animal Foundation.

“Dit is ‘n dodelike siekte wat deur honde en mense gedeel word, en die werk wat ons en dr Knobel onderneem het, het die potensiaal om beide menslike en hondelewe te red deur die bevindinge van hierdie studie verder te ondersoek.”

Hoewel groot vordering gemaak is met die voorkoming en behandeling van hondsdolheid sedert 1983, bly die siekte op die Wêreldgesondheidsorganisasie se lys vir afgeskeepte tropiese siektes.

Die afgelope Donderdag was juis Wêreldhondsdolheidsdag.

Die WGO (Wêreldgesondheidsorganisasie), Voedsel en Landbou-organisasie van die Verenigde Nasies, Wêreld-organisasie vir Dieregesondheid (OIE) en die Wêreldalliansie vir Hondsdolheidbeheer, werk aan ‘n internasionale aksieplan om nul menslike sterftes van hondsdolheid teen 2030 te bereik.

Bron: Morris Animal Foundation