‘n Beloning van R25 000 vir inligting oor die plaasmoord op Ellisras

ʼn Beloning van R25 000 is beskikbaar gestel vir enige persoon wat meer inligting het oor die moordenaars van dr Werner Emslie van Ellisras (Lephalale).

Dr Emslie, sy vrou, dr Mariëtte Emslie, en hulle dogter, Barbara, ʼn eerstejaar mediese student aan Tukkies in Pretoria, is verlede Woensdagaand 20 September omstreeks 20:00 deur vier gewapende mans op hulle plaas in die Afguns-omgewing aangeval.

Die Hertiage Protection Group (HPG) het gesê die beloning van R25 000 is deur die Emslies se familie goedgekeur. Daar word ‘n beroep gedoen om die pamflet van die beloning op sosiale media te deel en dit sal ook per hand uitgedeel word in die Ellisras-gebied.

Enige persoon met inligting wat die polisie in die ondersoek kan bystaan om die skuldiges vas te trek, moet Sakkie Louwrens by 071-798-7954 of Cornelius Tumo by 083-598-9654 skakel.

Dr Emslie is doodgeskiet terwyl hy buite sy huis op die stoep gesit het. Sy vrou is in haar lewer geskiet en moes met ‘n helikopter na die Muelmed-hospitaal in Pretoria geneem word. Haar toestand was teen Dinsdag 26 September stabiel en hulle dogter is nie ernstig tydens die aanval beseer nie.

Die verdagtes het met twee vuurwapens en die egpaar se bakkie van die toneel gevlug. Die bakkie is later opgespoor. Niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Die polisieondersoek duur voort.

Bron: Maroela Media