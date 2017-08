Mosambiek hef verbod op Suid-Afrikaanse eiers gedeeltelik op

Die Nasionale Veeartsenykundige Direktoraat in Mosambiek se minister van Landbou het die verbod op die invoer van hoendereiers vanaf Suid-Afrika opgehef, onderhewig aan sekere voorwaardes.

Die verbod op die invoer van pluimveeprodukte is opgelê in die lig van ‘n uitbraak van voëlgriep in Mpumalanga.

‘n Nota van die Nasionale Veeartsenykundige Direktoraat verduidelik dat die eiers van plekke wat gesertifiseer is om vry van voëlgriep te wees geskik is vir uitvoere gegrond op die resultate van laboratoriumtoetse wat sedert 22 Junie onderneem is.

Daar is egter ‘n verbod op die invoer of vervoer van alle voëls van Zimbabwe, die Kongo en die gebiede van Suid-Afrika wat ook geraak word deur voëlgriep of onder toesig is.

Die minister van Landbou het onlangs ‘n span na SA gestuur om te kontroleer hoe die land die voëlgriepkrisis hanteer het. As gevolg van die reistog het hulle aanbeveel dat die verbod opgehef word.

Verbod op Suid-Afrikaanse eiers kan aanleiding gee tot hoër pryse

Tans is die aanvraag vir hoendervleis in Mosambiek 80 000 ton ‘n jaar wat kan styg na 97 000 ton teen 2019. Mosambiek se boere sal 70 000 ton kan verskaf. Maar die probleem vir boere kom in dat baie van daardie 70 000 ton afhang van eiers- en kuikeninvoere vanaf Suid-Afrika, sê Loko Roger, die uitvoerende sekretaris van AMA (Mosambiek se vereniging vir pluimveeprodusente).

Voëlgriep word maklik oorgedra van een pluimveeplaas na ‘n ander deur toerusting, voertuie, klere en hoendervoer wat besmet is.

Bron: Bizcommunity