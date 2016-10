Monsanto en Dow AgroSciences vind nuwe gewasoplossings vir die boer

Monsanto en Dow AgroSciences het ‘n nuwe platform geskep vir navorsing en kommersiële ontwikkeling van nuwe gewasoplossings genaamd Dow AgriSciences EXZACT™ Presisietegnologie®.

Dow AgroSciences het EXZACT-tegnologie in samewerking met Sangoma BioSciences ontwikkel vir die skepping van gewasvariëteite en -lyne met verbeterde eienskappe.

“Monsanto is bly om voort te gaan met hierdie toediening van die genoomredigeringstegnologie vir die ontwikkeling van nuwe plantuitvindsels en -oplossings vir boere,” sê Tom Adams, biotegnologiehoof van Monsanto. “Sinkvingerkernvorming is ‘n goed gevestigde tegnologie vir genoomredigering en hierdie lisensie, saam met ons bestaande en ander gelisensieerde tegnologie, sal ons in staat stel om die produkontwikkeling na te streef.”

“EXZACT-tegnologie help om die volgende geslag gewasverbeteringe vir die boer te lewer,” sê Daniel R Kittle, visepresident van Navorsing en Ontwikkeling van Dow AgroSciences.

“Breë aanvaarding van EXZACT deur die bedryfsvennote, soos Monsanto, brei toegang tot oplossings uit wat boere se produktiwiteit en winsgewendheid sal verbeter.”

Albei maatskappye het opgemerk dat genoomredigeringstegnologie en die breë spektrum van opkomende genoomredigeringstegnieke, insluitend die kernvormingtegnologie in EXZACT, sleutelwetenskaplike programme verteenwoordig wat deurbrake in die landbou kan lewer.

Monsanto is van mening dat genoomredigeringtegnologie planttelers bykomende hulpbronne sal bied om beter basters en meer doeltreffende variëteite te lewer.

Bron: Monsanto