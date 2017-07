Modern Merinos weer die beste jongooiklub

Die interskou tussen Jongooiklubs op die plaas, Vrede, in die Phillipstown-distrik, het gesorg vir ‘n veelsydige en interessante geleentheid. Volgens Diederik Vermeulen, eienaar van Vrede en sameroeper, het die dag ‘n goeie opkoms gelewer en meer as 200 mense het baat gevind by die bedrywighede. Boere van sover as Edenburg, Graaff-Reinet en Middelburg het die dag bygewoon.

Om almal se kennis te verbreed het dr Frans Jooste ‘n embrio-demonstrasie waargeneem, Agri SA se adviseur vir regs- en grondsake, Annelize Crosby, het gesels oor grondhervorming, Cape Wools SA se Louis de Beer het verduidelik hoe wol op die Johannesburgse Effektebeurs verhandel gaan word en Izak Hofmeyer, landboujoernalis, het oor tegnologie gesels. Van die land se toptelers het ook die geleentheid gebruik om hulle ramme en ooie uit te stal.

Die dag is voorafgegaan deur ‘n weidingskursus deur Lorraine van den Berg en ‘n junior beoordelaarskursus wat aangebied is deur Eddie Prinsloo en Danie Vorster van Merino SA. Diederik se in die toekom sal die aanbieding van meer kort kursusse oorweeg word.

Die hoogtepunt van die dag was die aankondiging van die klub met die beste Merino ooitjies. Die prys is vir ‘n tweede jaar aan Modern Merinos van Hanover toegeken, met Phillipstown in die tweede en Noupoort in die derde plek. Volgens die beoordelaar, Gawie van Wyk, was die ooitjies van uitstaande gehalte. Hulle is beoordeel vir woleienskappe en bouvorm.

Die dag is ook gebruik vir die NWKV Noord-Kaap-streeksinligtingsdag en die voorsitter, Herman Hugo, het die geleentheid gebruik om teenwoordiges welkom te heet en in te lig oor die bedrywighede van die NWKV.

Op die sosiale front het Franna Benade die vroueprogram behartig, daar is lustig geproe aan wyne en die dag is afgesluit met ‘n potjiekos en dans.

Die NWKV het groot waardering vir Diederik en sy span uitgespreek.

Bron: NWKV