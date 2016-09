Mitsubishi se toekomstige sportnuts-ontwerp in die kollig by Paryse Motorskou

Die onthulling van Mitsubishi se Ground Tourer Plug-in Hybrid Electric Vehicle-konsepvoertuig (GT-PHEV Concept) is die volgende reuse stap in dié vervaardiger se ontwikkeling van futuristiese sportnutsvoertuie.

Die GT-PHEV Concept volg in die spore van die XR-PHEV, wat in 2013 by die Tokiose Motorskou vertoon is, en die XR-PHEV II, wat die skare by die Geneefse Motorskou in 2015 behoorlik aan die gons gehad het. Soos die geval met sy voorgangers was, sal die GT-PHEV Concept ’n reuse sprong maak in die gebruik van hibriede vierwiel-tegnologie. Die konsepvoertuig sal tergelykertyd aan skougangers ’n blik op die ontwerpbenadering van Mitsubishi’s van die toekoms gee.

Vooraan die GT-PHEV se lang lys tegniese vernuwings is ’n splinternuwe inprop-hibrieddryfstelsel. Dié stelsel gebruik drie elektriese motors en ’n klein, skoon-binnebrandenjin om al vier wiele aan te dryf. Die stelsel het ’n teoretiese reikafstand van 120 km op elektriese aandrywing en ’n allemintige 1 200 km indien al die hibriede stelsels ook gebruik word.

Een van die elektriese motors word saam met die enjin voorin die GT-PHEV Concept ingespan en die ander twee is op die agter-as ingebou, elk gekoppel aan een van die agterwiele. Hierdie uitleg gee die GT-PHEV Concept ware 4×4-aandrywing.

Die GT-PHEV Concept is nie net ’n vertoonvoertuig vir Mitsubishi se moderne aandrywingstegnologie nie, maar bied ook ’n blik op sy toekomstige ontwerprigting. Mitsubishi het hul inspirasie van die nuutskepping “Ground Tourer” (dit is die GT-gedeelte in GT-PHEV) as aansporing vir sy ontwerp van ’n dinamiese veldry-gefokusde sportnuts geneem.

Die ontwerpers het aan die voorkant van die GT-PHEV Concept ’n nuwe weergawe van Mitsubishi se Dynamic Shield-stileringskonsep gebruik. Die konsep integreer ’n forse sierrooster, groot voorste buffer en die voorligte om ’n ‘skild’ te vorm, wat die voertuig ’n indrukwekkende voorkoms gee.

Die GT-PHEV Concept se dinamiese inslag word op sy beurt uitgebeeld deur die voertuig se hoë skouerlyn, breë heuplyn en die gebruik van ’n sogenaamde drywende dak, wat die indruk skep dat dit los van die voertuig is. Die idee, aldus die ontwerpers, was om ’n voertuig te ontwerp wat lyk asof dit van een enkele stuk staal gekerf is.

Een van die beloofde nuwighede in die binneruim is ’n internet-gekoppelde beheerstelsel wat deurlopend ’n legio data-bronne raadpleeg om die voertuig se verrigting en verstellings dinamies aan te pas. Die databronne sluit die voertuig se eie sensors en kameras in sowel as inligtingsbronne soos die weerdiens, verkeerspatrone en inligting oor die pad. Dit stel die voertuig in staat om outonoom te verstel om met die hulp van Mitsubishi se S-AWC-stelsel ten beste by die omgewing aan te pas.

Die Paryse Motorskou word van 1 tot 16 Oktober gehou.

Bron: Mitsubishi Motors Suid-Afrika