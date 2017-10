mini corn dogs

Jy benodig:

– 1 eier (geklits)

– ‘n kwart koppie melk

– ‘n kwart koppie Maizena

– ‘n kwart telepel sout

– ‘n halwe koppie Koekmeel

– ‘n halwe telepel bakpoeier

– 1 telepel suiker

– Cocktail worsies van jou keuse (jy kan ook rooiworsie in die helfte sny)

Nou maak jy so:

– Meng alles saam .

– Ryg cocktail worsies of halwe vienna’s op stokkies.

– Doop worsies in die mengsel en bak in olie tot goudbruin

– Bedien saam met verskillende soorte souse.

Resep gegee deur: Daniëlle Terblanche from Deli-icious Catering. Skakel 012-335-0051, 079-617-3122 of stuur vir haar ‘n e-pos na dvdm87@gmail.com vir bestellings. Of besoek haar webwerf: www.deliciouscatering.co.za.