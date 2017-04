Miljoene op hulle knieë vir die land

“Ons is vandag hier om saam te bid,” was die openingswoorde van die prediker, Angus Buchan, by Saterdag se byeenkoms net buite Bloemfontein op die plaas Wilde Als. “Die enigste manier wat ons hierdie stryd kan veg is op ons knieë.”

Die byeenkoms, It’s Time, was ‘n nasionale gebedsbyeenkoms waar Angus die land gevra het om saam met hom op hulle knieë neer te sak en te bid vir al die probleme van ons land. Mense het van heinde en ver vroeg al by die terrein opgedaag en sommiges het selfs daar gekamp. Self die koue nag, die warm dag en die ver stap van die parkering tot by die terrein kon niemand weghou nie. Angus het 2 uur die middag die mense begin toespreek. Vir meeste wat daar was, was dit ‘n belewenis om soveel mense bymekaar te sien wat saam bid.

Van moorde tot vir die regering is daar gebid. Angus het klem daarop gelê dat dit nie gaan oor ras, geslag of ouderdom nie. Hy het vir rykes en armes gebid en sê elkeen moet met sy eie lewe begin om dinge reg te maak. Daar word vermoed dat daar tot ‘n miljoen mense die geleentheid bygewoon het. Angus sê dat hy nog nooit so ‘n groot gehoor mense bymekaar gesien het nie.

“Ons neem ‘n besluit vandag, ons moet bely,” het hy gesê. Mense moet regoor die wêreld bid, want volgens Angus is bid ‘n versoek vir hulp en God antwoord die gebede van mense wat in hom glo.

Die gebedsgeleentheid is ook ondersteun deur mense in ander wêreldstreke en Suid-Afrikaners wat nie fisies Bloemfontein toe kon gaan nie.